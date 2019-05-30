HABER

Washington Büyükelçisi Kılıç: “F-35’ler ile S-400 farklı kapsama alanında”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, F-35 avcı uçağının Türkiye’nin almayı planladığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kapsama alanında olmayacağını söyledi.Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, yaptığı açıklamada ABD’nin F-35 avcı uçağının Türkiye’nin almayı planladığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kapsama alanında olmayacağını söyledi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, F-35 avcı uçağının Türkiye’nin almayı planladığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kapsama alanında olmayacağını söyledi.
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, yaptığı açıklamada ABD’nin F-35 avcı uçağının Türkiye’nin almayı planladığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kapsama alanında olmayacağını söyledi. Ulusal Basın Kulübü’nde yaptığı açıklamada Kılıç, “S-400’ler ve F-35’ler Türkiye’de iki ayrı alanda yer alacak. F-35’ler, S-400’lerin kapsama alanında olmayacak” ifadelerini kullandı.
Kılıç, birkaç gün önce TRT’de katıldığı programda da, “F-35’ler Türkiye’nin ortak üreticisi olduğu uçaklar. Biz bu projenin geliştirilmesi sırasında çok ciddi anlamda maddi katkıda bulunduk. Şimdi S-400 güvenlik endişesini bahane edip F-35’leri Türkiye’ye vermeyeceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki gelin o zaman bir teknik komite kuralım, bakalım gerçekten bu söylediğiniz tehdit var mı, bu tehdit nasıl engellenebilir, engelleme imkanı var mı bunları konuşalım. Ama, onlar ‘Hayır tehdit vardır, komite kurmaya da gerek yok, siz S-400’den vazgeçin Patriot alın’ dedi. Bu çok makul bir yaklaşım tarzı değil” açıklamasını yapmıştı. Kısa bir süre önce Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına hizmet vermek için kurulum ve bakım tesisleri inşa etmeye devam ettiğini açıklamıştı.

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak! Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdiİmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
İmamoğlu sınava bir hafta kala beraber çalışma sözü verdi

İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır

Oktay: Ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Erdoğan'dan Trump ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.