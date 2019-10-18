Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan ABD'li senatörlere tepki

ABD'li senatörler Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Demokrat Chris Van Hollen'ın Türkiye'yi hedef alan yaptırım tasarısına ilişkin bir soruya yanıt veren Kılıç, "Lindsey Graham ve Chris Van Hollen gibi üst düzey senatörlerin vermiş oldukları mesaj açıkça söylemem gerekirse Türk insanının duygularını incitmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Kılıç, "Bizim için PYD/YPG varoluşsal bir tehdittir. Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK'ya yönelik operasyonumuzla DEAŞ'la mücadelemiz birbirlerini dışlayan adımlar değildir. Biz PKK elinde 40 bin insanımızı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Washington'da "Suriyeli Kürtler" ile "YPG/PKK" unsurları arasında ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu kaydeden Kılıç, YPG/PKK'nın bölgede yaşayan tüm Kürtleri temsil etmediğinin altını çizdi.

Büyükelçi Kılıç, söz konusu anlaşmanın, bir "ateşkes" olmadığını, ateşkesin meşru iki taraf arasında olabileceğini ve bölgede bulunan YPG/PYD unsurlarının bölgeden çıkması için operasyonun durdurulması anlamına geldiğini belirtti.

ABD'nin DEAŞ'la mücadele için en başta PYD/YPG ile iş birliği yapmasının büyük bir yanlış olduğunu vurgulayan Kılıç, "Bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü kullanarak başarılı bir operasyon yapamazsınız." dedi.

"AMAÇLARI MARKSİST BİR DEVLET KURMAK"

ABD Kongresi'ndeki Türkiye karşıtı atmosferin üzücü olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"PYD/YPG'ye ABD'nin dostu diyorlar, halbuki onlar ABD'nin dostu değil. Bunlar ABD'nin desteğini Suriye'de Marksist bir devlet kurmak için kullanan bir gruptur. Bizim ise temel amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin sağlanmasıdır."

"HANGİ ÜLKE YEŞİL IŞIK BEKLER"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini uzun zamandır dünya kamuoyuna ısrarla söylediğini kaydeden Kılıç, "Bazı haberlerde 'Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o telefon konuşmasında operasyon için yeşil ışık yaktı' şeklinde ifadeler geçti. Hangi ülke kendi vatandaşlarını korumak için başka bir ülkeden yeşil ışık bekler?" dedi.