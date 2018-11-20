Washington CIA’in Trump’a Vereceği Raporu Bekliyor

Washington’da gözler Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı konusunda beklenen raporuna ve Suudi Arabistan ilişkilerine çevrilmiş durumda. Başkan Donald Trump, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları geçiştiriyor. Basında yer alan haberlere göre CIA Kaşıkçı’nın Türkiye’de öldürülmesi emrinin geçen ay Bin Selman tarafından verildiğine inanıyor.

Cinayetin işlenmesinin üzerinden neredeyse iki ay, Suudi Arabistan’ın tutarsız hikayeler üretmesinin ardındansa haftalar geçti. Başkan Donald Trump, Cemal Kaşıkçı’nın infazının sorumlusu olarak hala kimseyi işaret etmedi.

Başkan Trump, ‘‘Muhtemelen Pazartesi ya da Salı günü tam kapsamlı bir raporumuz olacak’’ derken, ‘‘CIA, cinayetin arkasında Muhammed bin Selman’ın olduğu kanısında mı?’’ şeklindeki bir soruya, ‘‘Henüz bir sonuca varmadılar. Henüz bir şey söylemek için çok erken. Rapor henüz olgunlaşmadı. Ancak bu mümkün. Birlikte göreceğiz’’ ifadesini kullandı.

Fox News haber kanalına verdiği röportajda Trump, Veliaht Prens’in kendisine belki beş kez Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgisi olmadığını söylediğini belirtti. Başkan’a ‘Muhammed Bin Selman size yalan mı söyledi’ diye de soruldu.