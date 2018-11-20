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Washington CIA’in Trump’a Vereceği Raporu Bekliyor

20.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

Washington’da gözler Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı konusunda beklenen raporuna ve Suudi Arabistan ilişkilerine çevrilmiş durumda. Ancak CIA’nin vardığı sonuç ne olursa olsun Dışişleri Bakanlığı Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini kimin verdiği konusunda nihai bir sonuca varılmadığı görüşünde

Washington CIA’in Trump’a Vereceği Raporu Bekliyor

Washington’da gözler Trump yönetiminin Cemal Kaşıkçı konusunda beklenen raporuna ve Suudi Arabistan ilişkilerine çevrilmiş durumda. Başkan Donald Trump, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la ilgili olarak kendisine yöneltilen soruları geçiştiriyor. Basında yer alan haberlere göre CIA Kaşıkçı’nın Türkiye’de öldürülmesi emrinin geçen ay Bin Selman tarafından verildiğine inanıyor.

Cinayetin işlenmesinin üzerinden neredeyse iki ay, Suudi Arabistan’ın tutarsız hikayeler üretmesinin ardındansa haftalar geçti. Başkan Donald Trump, Cemal Kaşıkçı’nın infazının sorumlusu olarak hala kimseyi işaret etmedi.

Başkan Trump, ‘‘Muhtemelen Pazartesi ya da Salı günü tam kapsamlı bir raporumuz olacak’’ derken, ‘‘CIA, cinayetin arkasında Muhammed bin Selman’ın olduğu kanısında mı?’’ şeklindeki bir soruya, ‘‘Henüz bir sonuca varmadılar. Henüz bir şey söylemek için çok erken. Rapor henüz olgunlaşmadı. Ancak bu mümkün. Birlikte göreceğiz’’ ifadesini kullandı.

Fox News haber kanalına verdiği röportajda Trump, Veliaht Prens’in kendisine belki beş kez Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgisi olmadığını söylediğini belirtti. Başkan’a ‘Muhammed Bin Selman size yalan mı söyledi’ diye de soruldu.

Trump bu soruya cevaben, ‘‘Bilmiyorum. Bunu kim gerçekten bilebilir? Ancak şunu söyleyebilirim: Etrafında onun konu hakkında bilgisi olmadığını söyleyen çok kişi var’’ dedi.

Demokrat Partili, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Üyesi Adam Schiff, ‘‘Önde gelen bir gazeteci ve muhalifin cinayetinin veliaht prensin bilgisi olmadan yapıldığına inanmam çok zor’’ diyerek tepkisini gösterdi.

Kongre’deki Demokratlar Trump’a ABD istihbaratının vardığı sonucu kabullenmesi için baskı yapıyor.

Schiff de, ‘‘Yönetimin, Suudi Arabistan’ın cinayeti ya da Muhammed Bin Selman’ın cinayetteki rolünü örtbas etme çalışmalarının parçası olmaması hayati önem taşıyor’’ diyor.

CIA’nin vardığı sonuç ne olursa olsun Dışişleri Bakanlığı Kaşıkçı’nın öldürülmesi emrini kimin verdiği konusunda nihai bir sonuca varılmadığı görüşünde. Bazı Cumhuriyetçiler sabırlı olunması çağrısı yapıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Roy Blunt da bu isimlerden: ‘‘Bakalım Başkan ne söyleyecek? Eğer böyle bir ilişkiyle yüzleşmek zorunda kalırsak bu Ortadoğu’daki dengeleri etkiler. Özellikle kötü bir aktör olan İran’a karşı denge bundan çok etkilenecek. Neden söz ettiğimizden kesin olarak emin olmamız lazım.”

Trump’ın kaygısıysa sadece jeo-stratejik değil. Başkan, Suudi Arabistan’ın ABD için çok sayıda iş ve istihdam imkanı yarattığını, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunduğunu savunuyor.

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