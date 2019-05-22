Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Eyalet meclis üyelerinin geçen ay kabul ettiği tasarı eyaletin Demokrat Valisi Jay Inslee tarafından imzalanarak yasalaştı.

Bu yöntem özellikle cesetleri yakma yönetimine kıyasla daha çevreci bir alternatif olarak görülüyor.

Bu yöntemin destekçilerine göre, 'insan gübreleme' mezar yeri sıkınıtısı yaşanan bölgeler için de pratik bir seçenek olabilir.

Gübreleme işlemi sonunda elde edilen toprak, hayatını kaybeden kişinin sevdiklerine teslim ediliyor ve bu toprakta bitki yetiştirilebiliyor.

Yöntemin yasalaşması için lobi çalışması yapan ve 'insan gübreleme' hizmeti vermek üzere bir şirket kurmuş olan Katrina Spade, bu yöntemin daha sürdürülebilir olduğunu belirtiyor:

"İnsan bedeninin 'yeniden kullanımı' mumyalamaya, gömme ya da yakmaya göre daha doğal, güvenli ve sürdürülebilir bir seçenek. Ayrıca karbon emisyonu ve arazi kullanımında büyük tasarruf sağlayabilir."

Seattle'da yaşayan tasarımcı ve girişimci Katrina Spade, 2014'ten bu yana cesetlerin gübreye dönüştürülmesi yöntemlerini araştırıyordu.