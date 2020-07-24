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Washington'da Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 24.07.2020 21:13 | Son Güncelleme

ABD'nin Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, hafta başından itibaren Kovid-19 riski yüksek bölgelerden zorunlu olmayan seyahatlerle kente gelen kişilere 14 gün zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

Washington'da Kovid-19 riski yüksek eyaletlerden gelenlere karantina uygulayacak

Bowser, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kararın 9 Ekim'e kadar yürürlükte olacağının altını çizerek, "yüksek risk" bölgelerinin 7 günlük ortalama vaka sayısı 100 binde 10 olan eyaletler bulunduğunu ve listenin her 2 haftada bir güncelleneceğini kaydetti.

Bowser, söz konusu karardan Washington DC'nin komşuları Maryland ve Virginia'nın muaf olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan, Massachusetts eyaleti de Washington DC ile benzer bir karara imza atarak, yüksek risk bölgesinden gelen kişilere 14 gün karantina zorunluluğu getirdi.

Massachusetts Valisi Charlie Baker, yaptığı açıklamada, söz konusu kararın 1 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacağını kaydederek, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, Maine, Hawaii, New Jersey ve New York'un muaf tutulacağını belirtti. (AA)


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