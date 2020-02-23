Washington DC Eyalet Olabilecek mi?

Amerika’nın başkenti Washington’ın eyalet olma mücadelesinde mutlu sona mı yaklaşılıyor? Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu kentin eyalet olması yönündeki yasa tasarısını onayladı. Ancak süreç burada bitmiyor.

Yasa tasarısının Temsilciler Meclisi ve Senato’dan onay olması gerekiyor. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’ndeki oylama Washingtonluları mutlu etmesi çok yüksek ihtimal ancak Senato’da durum biraz karışık gibi…

Başkent Washington DC Amerika’nın 51. Eyaleti oluyor mu? Ülkenin kurucusunun adının verildiği ve özel bir statüye sahip kent uzun yıllardır eyalet statüsü kazanmak için mücadele veriyor.

En son 1993 yılında Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylama sonucundaki başarısız girişimin ardından konu bir kez daha Temsilciler Meclisi’nin gündemine geliyor.

Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu bu yöndeki yasa tasarısını Cumhuriyetçi üyelerin karşısına çıkmasına rağmen Demokratların oylarıyla kabul etti.

Komisyonda kabul edilmesiyle yetkililer yaz mevsiminden önce yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’nde oylanacağını belirtiyor.