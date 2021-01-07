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Washington DC’de hareketli gece

07.01.2021 02:10 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası’nı bastı.

ABD Başkanı Donald Trump destekçileri Kongre Binası’nı bastı. Polis giriş ve çıkışlara kapattı.
Washington’da ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklemek için bir araya gelen göstericiler, Trump’ın konuşmasının ardından Kongre Binası’na yürüyüş düzenledi. Trump’ın seçimlerin çalındığı ve yolsuzluk karıştırıldığı iddiasını destekleyen ve kendilerini “vatansever” olarak tanımlayan göstericiler, Kongre’de Joe Biden’ın başkanlığının onaylanması için oy kullanımı sürerken bina önünde polisle çatıştı. Olayların artması üzerine Biden’ın oylaması durdurulurken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Mike Gallagher yaptığı açıklamada, “Lütfen evinize dönü. Bu iş bitti” dedi.
Bazı noktalarda polis barikatını aşan göstericiler, kongre binasına girdi. İlk alınan bilgilere göre bu esnada bir kadının göğsünden vurularak ağır yaralandığı bilgisi verildi. Dört bir yandan kuşatma altına alınan Kongre Binası’nın içindeki vatandaşlara camlardan ve kapılardan uzak durması talimatı verilirken, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis, Kongre Binası’nda toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz bombası ile müdahale etti. Bazı göstericilerin ise atılan göz yaşartıcı bombalardan dolayı yaralandığı belirtildi.
Trump: “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün”
Olaylar devam ederken, ilk olarak sosyal medya hesabı üzerinden ve hemen ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Başkan Trump, göstericilerin evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Sakinlik çağrısında bulunan Başkan Trump, “Sizler haklısınız ama barış içinde evinize dönün” ifadelerini kullandı.
Biden: “Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında”
ABD’nin seçilmiş Başkanı Biden’ın Kongre Binası’nda çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamada, Kongre Binası’nda patlak veren şiddet olaylarını demokrasiye "saldırı" olarak nitelendirdi. Biden, "Bu saatte, demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine, Kongre Binası’na bir saldırı. Halkın temsilcilerine, Capitol Hill polisine ve onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve Cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre Binası’ndaki kaos sahneleri gerçek bir ABD’yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz kendini kanunsuzluğa adamış aşırılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos. Bu fitne. Ve şimdi sona ermeli" dedi.
Kongre Binası yakınlarında bomba bulundu
Federal güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba bulduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için imha ettiklerini belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.
13 kişi gözaltına alındı
Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası’na giren protestocuların dışarı çıkarılarak Kongre’nin protestoculardan temizlendiği ifade edildi. Polis, 20 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan Georgia eyaletinde yapılan ve başa baş giden ikinci tur Senato seçimlerinde sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre, Demokrat parti adayları Jon Ossoff ve Raphael Warnock’ın Senato seçimlerini kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar Senato’da tam kontrol sağladı.

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