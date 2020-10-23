Washington Görüşmesi Öncesinde Dağlık Karabağ’da Çatışmalar

Dağlık Karabağ’da Azeriler ve Ermeniler arasındaki çatışmalar devam ederken gözler Washington’da yapılacak görüşmelerde.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla Cuma günü bir araya gelecek olması iki eski Sovyet cumhuriyetinin 1990’ların ortasından bu yana yaşadıkları en kanlı çatışmaları sona erdirme konusunda umut vermişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ABD’nin Moskova’ya çözüme arabuluculuk konusunda yardım edeceğini umduğunu söyledi.

Putin, "Amerikalı ortaklarımınızın barışın sağlanmasında bizimle birlik içinde hareket etmesini umuyoruz’’ diye konuştu. Putin, Ermeni ve Azeri liderlerle günde birkaç kez çatışmalarla ilgili telefonla görüştüğünü aktardı.

Ancak bölgede devam eden çatışmalar ateşkes ümitlerinin azalmasına neden oldu. Azerbaycan sınırları içinde yer alan Dağlık Karabağ bölgesi Ermeniler tarafından kontrol ediliyor.

27 Eylül’de başlayan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların Türkiye ve Rusya’nın da müdahalesiyle büyümesinden endişe ediliyor. Dünya piyasasına doğalgaz taşıyan Azerbaycan’daki boru hatlarının güvenliğinden de endişe ediliyor.