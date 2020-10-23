Washington Görüşmesi Öncesinde Dağlık Karabağ’da Çatışmalar

Dağlık Karabağ’da Azeriler ve Ermeniler arasındaki çatışmalar devam ederken gözler Washington’da yapılacak görüşmelerde.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla Cuma günü bir araya gelecek olması iki eski Sovyet cumhuriyetinin 1990’ların ortasından bu yana yaşadıkları en kanlı çatışmaları sona erdirme konusunda umut vermişti.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ABD’nin Moskova’ya çözüme arabuluculuk konusunda yardım edeceğini umduğunu söyledi.
Putin, "Amerikalı ortaklarımınızın barışın sağlanmasında bizimle birlik içinde hareket etmesini umuyoruz’’ diye konuştu. Putin, Ermeni ve Azeri liderlerle günde birkaç kez çatışmalarla ilgili telefonla görüştüğünü aktardı.
Ancak bölgede devam eden çatışmalar ateşkes ümitlerinin azalmasına neden oldu. Azerbaycan sınırları içinde yer alan Dağlık Karabağ bölgesi Ermeniler tarafından kontrol ediliyor.
27 Eylül’de başlayan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Çatışmaların Türkiye ve Rusya’nın da müdahalesiyle büyümesinden endişe ediliyor. Dünya piyasasına doğalgaz taşıyan Azerbaycan’daki boru hatlarının güvenliğinden de endişe ediliyor.
Putin, Perşembe günü yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda her iki taraftan en az 2 biner olmak üzere şu ana kadar 5 bin kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Dağlık Karabağ ise 27 Eylül’de çatışmaların başlamasından bu yana 874 askeri personel ve 37 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan, askeri kayıpların sayısını vermedi, ancak 63 Azeri sivilin öldüğünü, 293 sivilin de yaralandığını bildirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu aşamada çatışmaların diplomatik yolla çözülmesini beklemediğini kaydetti.
Nikkei gazetesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de barış anlaşması şansının çok uzak olduğunu kaydetti.
Alivey, Sovyetler Birliği dağıldığı sırada ayrılan Dağlık Karabağ’ın kontrolunun yeniden Azerbaycan’a verilmesini istiyor ve bunu çatışmaların sona ermesinin temel koşulu olarak ortaya koyuyor.
Ermeniler ise Dağlık Karabağ’ı tarihi olarak topraklarının devamı olarak görüyor.
Aliyev, Dağlık Karabağ için kültürel özerklik seçeneğini de elemediğini söyledi, ancak bu terimin içeriğiyle ilgili açıklama yapmadı.
Rusya 27 Eylül’den bu yana iki kez taraflar arasında ateşkesi sağlamaya çalıştı ancak iki ateşkes girişimi de başarısız oldu.
Azerbaycan tarafları ayıran temas hattı da dahil birçok bölgede çatışmalar yaşandığını bildirdi, Ermenistan’ın Azerbaycan içindeki üç bölgeye de balistik füze fırlattığını öne sürdü, ancak Ermenistan iddiayı yalanladı.
Ermenistan ve Dağlık Karabağ da çeşitli bölgelerde çatışmaların sürdüğünü kaydetti. Dağlık Karabağ yetkilileri Martuni kasabası ve civarındaki köylerin topçu ateşine tutulduğunu bildirdi.
Reuters haber ajansına göre Türkiye’den silah desteği gördüğü iddia edilen Azeri güçleriyse son çatışmalarda toprak kazandıklarını ve İran sınırının kontrolunu tamamen ele geçirdiklerini belirtti. Dağlık Karabağ ise saldırıları geri püskürttüğünü kaydediyor.
Türkiye, Azerbaycan tarafından talep edilmesi halinde Dağlık Karabağ’a asker ve askeri malzeme desteği göndereceğini açıklamıştı. Putin, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile anlaşamadıklarını, ancak uzlaşma sağlamak için bir orta yol bulmaları gerektiğini belirtti. Putin, Erdoğan için de ‘‘Sert görünen ancak esnek bir siyasetçi ve Rusya’nın güvenilir bir ortağı’’yorumunu yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD, Fransa ve Rusya tarafından sürdürülen arabuluculuk çalışmalarından bir sonuç çıkmasını umduğunu kaydetti.