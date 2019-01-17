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Washington'ı sarsan haber: Trump istifa edip Kırım'a kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

Dünyanın en değerli şirketi Amazon'un yanısıra Washington Post gazetesinin de patronu olan Jeff Bezos ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki medya savaşına tuz biber eken bir gelişme yaşandı. Başkent Washington DC'de Trump'ı istifa etmiş çekip giderken gösteren sahte Washington Post nüshaları dağıtıldı.

Washington'ı sarsan haber: Trump istifa edip Kırım'a kaçtı

Yalan haberde yeni bir doruk yakalayan sahte Washington Post nüshasında 'emsalsiz' anlamına gelen 'unprecedented' sözünü çağrıştırır şekilde 8 sütuna manşet büyük harflerle 'unpresidented' yani 'başkansız' yazıyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre Trump, Kasım 2016 başkanlık seçimlerinin ardından Çin'i kınamak için attığı bir tweette 'emsalsiz' (unprecedented) bir eylem yazacağına her zamanki dil sürçmesiyle 'başkansız' (unpresidented) bir eylem diye tarihe not düşmüştü.

'Başkansız' manşetinin altındaki mesaj, şüpheye yer bırakmayacak kadar açık:

"Trump'ın aceleyle Beyaz Saray'ı terk etmesiyle kriz sona erdi."

"Trump dönemi sona ererken dünya çapında kutlamalar patlak verdi."

"Karanlık dönemin sonlanmasıyla küresel çapta rahat bir nefes alındı."

Hızını alamayan yalan habercilik, ABD'yi rehin alan Rusofobiye teslim olup 'kadınların başını çektiği protestocuların kovaladığı Trump'ın Kırım'a kaçtığını' da kaydediyor.

'The Yes Men' adındaki kar amacı gütmeyen bir gruba bağlı aktivistlerin Beyaz Saray yakınlarında elden değıttığı sahte Washington Post'ta 1 Mayıs 2019 tarihi dikkat çekiyor.

Nüshaları alıp sahteciliği fark eden okurların alarma geçmesiyle 'başkansız gazeteler' ABD'de gündemin başına oturdu.

Washington Post hemen uyarı tweeti attı:

"DC merkezde The Washington Post'un sahte nüshaları dağıtılmaktadır. The Post’u taklit etmeye çalışan bir websitesi de saptadık. Bunlar Post ürünleri değildir. Olayı araştırıyoruz."

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