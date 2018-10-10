"Washington için Türkiye'yle ilişkiler daha önemli"

İSTANBUL/ ZUHAL DEMİRCİ - Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu Başkanı Peter Van Praagh, "Washington için Türkiye ile ilişkiler, (PYD ile ilişkilerden) daha önemli." dedi. Praagh, terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini ve Türkiye-ABD ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi. Türkiye'nin terörizme karşı verdiği güçlü mücadeleye vurgu yapan Praagh, son iki yıldır Türkiye'de büyük çapta herhangi bir terörist saldırının olmadığının altını çizdi. Praagh, "Bu, tehlikenin ortadan kaybolduğu anlamına gelmiyor. Türk güvenlik güçleri çok iyi çalışıyor. Türkiye, Türk halkı ve bu ülkeye gelen çok sayıda ziyaretçiyi korumak için Türk güvenlik güçleri yeni metod ve teknolojileri kullanıyor." diye konuştu. Terörizmle mücadelede herkesin iş birliği yapması gerektiğinin önemine işaret eden Praagh, "Terörizm, sadece bir ülkenin değil, bütün dünyanın sorunudur. Herkesin bu konuda iş birliği yapmaya ihtiyacı var. İş birliği var fakat büyük olasılıkla yeterli değil, daha fazlasına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

- "Washington için Türkiye ile ilişkiler daha önemli" ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek konusunda Praagh, "Bütün ülkeler hata yapar. ABD hata yaptığı zaman bu hatalar büyük olur. ABD'nin Suriye'deki Kürtlere, YPG'ye yardımında, Türkiye içindeki PKK'ya yardım hedeflenmedi. Tek bir taktiksel amaç vardı: DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak." görüşünü savundu. Terör örgütü DEAŞ'ın şu anda zayıfladığını fakat hala buradan gelen bazı problemler olduğunu söyleyen Praagh, Türkiye'nin endişelerine ilişkin Türk ve ABD hükümetleri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Praagh, "Benim kuvvetli malumatım şudur ki Washington için Türkiye ile ilişkiler, (PYD ile ilişkilerden) daha önemli." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve ABD'nin uzun zamandan bu yana çok yakın iki dost ülke olduğuna işaret eden Praagh, bu iki ülkenin gelecekte de dost ülkeler olarak ilişkilerini sürdüreceğine inandığını belirtti. - "ABD, Türkiye ile daha yakın iş birliği içinde olmalı" ABD'nin, Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlayıp anlamadığı sorusuna Praagh, ABD'nin diğer her ülke gibi kendi güvenliğine öncelik verdiğini fakat Türkiye'nin endişelerini de anladığını savundu.