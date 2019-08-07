Washington ile Londra Brexit sonrası için söz kesti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Brexit sonrası elimizde kalemle kapınızda olacağız" dedi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından Birleşik Krallık'la serbest ticaret anlaşması imzalamak istediğini duyurdu. Açıklama, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret sırasında Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'dan geldi.

Pompeo, Raab'la birlikte düzenlediği basın toplantısında, AB'den ayrılma konusunda Birleşik Krallık'ın son kararına saygı duyacağını söyledi. İngiltere ile ticaret anlaşması imzalamak konusunda istekli olduklarını da dile getiren Pompeo, "Birleşik Krallık'ın bağımsız seçimini destekliyoruz. Ancak Brexit gerçekleştiğinde, elimizde kalemle serbest ticaret anlaşması imzalamak için kapınızda olacağız" dedi.

Raab da İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson ve kabinesinin, Brüksel'le anlaşma sağlansa da sağlanmasa da AB'den ayrılma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Raab, "31 Ekim'de AB'den ayrılmamızın ardından olabildiğince çabuk bir şekilde ABD ile yeni bir ticaret anlaşması sağlamak istiyoruz" dedi.