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Washington ile Londra Brexit sonrası için söz kesti

07.08.2019 22:50 | Son Güncelleme

ABD, Brexit sonrası Birleşik Krallık'la serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Brexit sonrası elimizde kalemle kapınızda olacağız" dedi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının ardından Birleşik Krallık'la serbest ticaret anlaşması imzalamak istediğini duyurdu. Açıklama, İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret sırasında Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo'dan geldi.

Pompeo, Raab'la birlikte düzenlediği basın toplantısında, AB'den ayrılma konusunda Birleşik Krallık'ın son kararına saygı duyacağını söyledi. İngiltere ile ticaret anlaşması imzalamak konusunda istekli olduklarını da dile getiren Pompeo, "Birleşik Krallık'ın bağımsız seçimini destekliyoruz. Ancak Brexit gerçekleştiğinde, elimizde kalemle serbest ticaret anlaşması imzalamak için kapınızda olacağız" dedi.

Raab da İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson ve kabinesinin, Brüksel'le anlaşma sağlansa da sağlanmasa da AB'den ayrılma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Raab, "31 Ekim'de AB'den ayrılmamızın ardından olabildiğince çabuk bir şekilde ABD ile yeni bir ticaret anlaşması sağlamak istiyoruz" dedi.

Johnson'a Hürmüz teşekkürü

Pompeo ayrıca Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için ABD'nin kuracağı deniz koalisyonuna Birleşik Krallık'ın katılma kararı almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı, Britanya'nın kararı "Anlamlı, etkin çok taraflılık adına bir zafer" değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Krallık, Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin korunması için ABD'nin uluslararası deniz koalisyonu kurulması yönündeki teklifini kabul etmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanmasına ait deniz araçlarının ABD Donanması ile birlikte ticari gemilere eşlik edeceğini duyurmuştu.

ABD'nin girişimine birçok Avrupa ülkesinden ise destek çıkmamıştı. Alman haber ajansı dpa, ABD'nin Basra Körfezi girişimine NATO müttefiklerinden destek bulamadığını duyurmuş, Almanya da olası bir koalisyona katılmayacağını açıklamıştı.

AP/ÖA,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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