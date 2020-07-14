Washington İngiltere’nin Huawei Kararından Memnun

5G mobil ağlarına ekipman tedariği konusunda Çin teknoloji firması Huawei’ye yılın başında yeşil ışık yakan İngiltere hükümeti geri adım attı. İngiltere’nin yeni satın alımları yasaklamanın yanı sıra Huawei teknolojilerini ülke telekomünikasyon altyapısından çıkarma kararı Washington’da memnuniyet yarattı.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Idaho Senatörü Jim Risch yaptığı yazılı açıklamada İngiltere’nin doğru adım attığını söyledi. Risch, Huawei gibi yüksek riskli bir satıcı ve beraberindeki Çin Komünist Partisi’nin ABD ve müttefiklerinin telekomünikasyon altyapısına girmesinin yaratacağı ulusal güvenlik risklerine karşı uzun süredir endişe duyduğunu kaydetti.

Bunun kolay olmasa da doğru bir karar olduğunu vurgulayan Risch açıklamasında, “Çin uluslararası alanda kötü niyetlerini açık şekilde göstermeyi sürdürürken, Batılı müttefiklerin bu zorluklara zekice ve ortaklaşa göğüs germe kararlılığından memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

İngiltere Huawei’yi 5G ağlarından 2027’ye kadar çıkaracak