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Washington İngiltere’nin Huawei Kararından Memnun

14.07.2020 21:46 | Son Güncelleme

5G mobil ağlarına ekipman tedariği için Çin teknoloji firması Huawei’ye yılın başında yeşil ışık yakan İngiltere hükümeti geri adım attı. İngiltere’nin yeni satın alımları yasaklamanın yanı sıra Huawei teknolojilerini telekomünikasyon altyapısından çıkarma kararı Washington’da memnuniyet yarattı

Washington İngiltere’nin Huawei Kararından Memnun

5G mobil ağlarına ekipman tedariği konusunda Çin teknoloji firması Huawei’ye yılın başında yeşil ışık yakan İngiltere hükümeti geri adım attı. İngiltere’nin yeni satın alımları yasaklamanın yanı sıra Huawei teknolojilerini ülke telekomünikasyon altyapısından çıkarma kararı Washington’da memnuniyet yarattı.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Idaho Senatörü Jim Risch yaptığı yazılı açıklamada İngiltere’nin doğru adım attığını söyledi. Risch, Huawei gibi yüksek riskli bir satıcı ve beraberindeki Çin Komünist Partisi’nin ABD ve müttefiklerinin telekomünikasyon altyapısına girmesinin yaratacağı ulusal güvenlik risklerine karşı uzun süredir endişe duyduğunu kaydetti.

Bunun kolay olmasa da doğru bir karar olduğunu vurgulayan Risch açıklamasında, “Çin uluslararası alanda kötü niyetlerini açık şekilde göstermeyi sürdürürken, Batılı müttefiklerin bu zorluklara zekice ve ortaklaşa göğüs germe kararlılığından memnuniyet duydum” ifadelerini kullandı.

İngiltere Huawei’yi 5G ağlarından 2027’ye kadar çıkaracak

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden, 5G mobil ağlarına ekipman tedarik eden Çin teknoloji firması Huawei’nin yasaklanacağını açıkladı. İngiltere bu adımla Huawei’yi ülkenin 5G hızlı internet altyapısına dahil eden Ocak ayındaki kararından geri adım atmış oldu. Karar uyarınca Huawei’nin 2027 yılına kadar İngiltere altyapısından çıkarılması planlanıyor.

Başbakan Boris Johnson’ın da katıldığı İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası parlamentoda konuşan Bakan Dowden, bu kararı almalarında, ABD’nin Huawei’ye yönelik yaptırımların etkili olduğunu kaydetti.

İngiltere Çinli teknoloji devinin yüksek hızlı 5G mobil internet ağlarına ekipman sağlamasına geçen Ocak ayında izin vermişti.

Trump yönetimi ise, İngiltere’nin 5G altyapısında Huawei şirketinden hizmet almasının, iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımı konusunu gözden geçirmesine neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

ABD müttefiki olan ülkelerin 5G mobil şebekelerini kurarken Huawei ile çalışmalarını istemiyor. ABD'nin 5G şebekesinin Çin tarafından casusluk yapma amacıyla kullanabileceğini iddia ederken, iddialar Huawei tarafından defalarca reddedildi.

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