Washington, Kore Yarımadasında nükleer krizin çözümü konusunda iyimser

ABD'nin, Kore Yarımadasındaki nükleer krizin çözümü konusunda diplomatik çabaların işe yarayacağı konusunda iyimser olduğu bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret eden ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Güneyli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, nükleer silahsızlanmaya ilişkin Kuzey Kore ile "müzakerelerin bir sonraki aşamasına" geçmeyi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında ikinci bir zirve düzenlemeyi istediklerini söyledi.

Biegun, Kuzey Kore'nin yaptırımlarla ilgili son açıklamasına değinmezken, "ABD'nin, tek taraflı yaptırımlarımızı veya BM yaptırımlarını gevşetmeye niyeti yok." diye konuştu. ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi öte yandan Washington'un, Kuzey Kore ile güven inşa edebilecek ve diplomasiyi ileri taşıyacak diğer seçenekleri araştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Güney Kore'de yetkililerle Kuzey Kore ile gerilimin azaltılmasına yönelik uzlaştırıcı adımları ele aldıklarını belirten Biegun, ABD'li yetkililerin Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla Trump ile Kim arasında yapılması planlanan zirvenin ayrıntılarını görüşeceklerini sözlerine ekledi.