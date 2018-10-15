Washington kulisi: Hakan Atilla için iade süreci...

Özay Şendir, "Bir bilene göre ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği" başlığıyla yayımlanan yazısında "Washington, İçişleri ve Adalet bakanlarına yaptırımı hemen kaldırır. Türkiye’den ithal edilen demir-çelik ürünlerine getirilen ek vergi azaltılır ya da kaldırılır" görüşünü dile getirdi.

'Pence, 'Hakan Atilla' sorusunu 'Bizim mahkemelerde mi yargılanıyor, haberim yok' diye yanıtladı'

"ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta telefonda görüşürler. Elçilikte kaybedilen Suudi gazeteci konusunda netleştirmeleri gereken başlıkların ele alındığı bir görüşme olur" görüşünü dile getiren Şendir, sözlerine şöyle devam etti:

— Washington kulislerine göre, Halkbank’a yüksek bir para cezası kesilmeyecek, Hakan Atilla’nın cezasını Türkiye’de çekmesi için iade süreci başlayabilir.

— Rusya'dan alınacak S-400 füze sistemi ve F-35 uçaklarının teslimi Rahip Brunson konusundan bağımsız ve bu konudaki sıkıntıların hemen aşılacağını düşünmek hayalcilik olur.

— Suriye'de, ABD ile Türkiye arasında bir çıkar çatışması var. ABD, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yardımdan vazgeçmez, zira farklı bir ajandaları var.

— Türkiye'nin de hem FETÖ hem de YPG konusunda Washington'dan beklentileri sürüyor. Oyalama dönemi sona erdiği için ABD-Türkiye ilişkilerinde somut bir ilerleme sağlanması Washington'ın atacağı adımlara bağlı.

