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Washington Post: CIA, Kaşıkçı cinayetinin emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna vardı

17.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

ABD'de yayımlanan gazete, CIA'in 2 Ekim'de İstanbul'da gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürdü.

Washington Post: CIA, Kaşıkçı cinayetinin emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna vardı

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürdü.

Washington Post'un haberine göre CIA'in değerlendirmesi, Muhammed bin Selman'ın kardeşi ve Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Halid bin Selman 'ın Cemal Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesine dayanıyor.

Bu konuşmada Büyükelçi Halid Bin Selman'ın Veliaht'ın Prensi'nin emriyle gazetecinin İstanbul'daki konsolosluğa gitmesine sağladığı belirtildi.

Suudi Arabistan ise Veliaht Prensi'nin olaydan haberi ya da sorumluluğu olmadığını vurguluyor.

Gazeteye konuşan ismini vermek istemeyen kaynaklar, birçok farklı istihbaratın detaylı olarak incelendiğini söyledi.

kaşıkçı

CIA inceleme ekibine yakın bir kaynak, Veliaht Prensi'nin ilgisi ya da bilgisi olmadan böyle bir cinayetin işlenemeyeceği değerlendirmesinden yola çıktıklarını belirtti.

Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nin Sözcüsü Fatimah Baeşen ise, "Büyükelçi ile Kaşıkçı Türkiye'ye gitmekle ilgili hiçbir şey konuşmadı" dedi.

Sözcü, "CIA'in sözde değerlendirmesi yanlış. Bu spekülasyonların esaslarını göremeden düzenli olarak çeşitli teoriler duyuyoruz"diye konuştu.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Artık uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu görüyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ise Cuma günü Suudi mevkidaşından yanıt geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini ve uluslararası soruşturmaya gerek olmadığını söyledi.

Cubeyr, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayetle "kesinlikle hiçbir bağlantısı olmadığını" da sözlerine ekledi.

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