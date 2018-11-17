Washington Post: CIA, Kaşıkçı cinayetinin emrini Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna vardı

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesi, Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürdü.

Washington Post'un haberine göre CIA'in değerlendirmesi, Muhammed bin Selman'ın kardeşi ve Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Halid bin Selman 'ın Cemal Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesine dayanıyor.

Bu konuşmada Büyükelçi Halid Bin Selman'ın Veliaht'ın Prensi'nin emriyle gazetecinin İstanbul'daki konsolosluğa gitmesine sağladığı belirtildi.

Suudi Arabistan ise Veliaht Prensi'nin olaydan haberi ya da sorumluluğu olmadığını vurguluyor.

Gazeteye konuşan ismini vermek istemeyen kaynaklar, birçok farklı istihbaratın detaylı olarak incelendiğini söyledi.

CIA inceleme ekibine yakın bir kaynak, Veliaht Prensi'nin ilgisi ya da bilgisi olmadan böyle bir cinayetin işlenemeyeceği değerlendirmesinden yola çıktıklarını belirtti.

Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nin Sözcüsü Fatimah Baeşen ise, "Büyükelçi ile Kaşıkçı Türkiye'ye gitmekle ilgili hiçbir şey konuşmadı" dedi.