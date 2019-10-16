Washington Post: Giuliani, 2017'de Gülen'in iadesi için Trump'a büyük baskı yaptı

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani'nin 2017 yılında Başkan ile yaptığı özel sohbetlerde Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ısrarla dile getirdiğini bildirdi.

Gazete, New York eski Belediye Başkanı olan Giuliani'nin Gülen'in iade edilmesi gerektiği konusunda ısrarcı olduğu dönemde henüz Trump'ın avukatı olmadığını ancak en önemli destekçilerinden biri olarak Beyaz Saray'ı sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

"BAŞKA BİR ŞEY KONUŞMUYORDU"



Gazete, adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Giuliani'nin o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığını ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini yazdı.

Gazeteye konuşan bir eski yetkili, o dönem Giuliani'nin tüm dikkatinin bu konu üzerinde olduğunu belirterek, "Gülen'den başka bir şey konuşmuyordu" dedi.

"TÜRK HÜKÜMETİ ADINA GÜLEN'İN İADESİNİ SAVUNDUĞU KAYGISI"



Eski yetkililer, o dönemde Beyaz Saray danışmanlarında Giuliani'nin Türk hükümeti adına Gülen'in iadesini savunduğu yönünde kaygılar oluştuğunu belirtti.