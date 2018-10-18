Kaşıkçı yazısında Arap dünyasında basın özgürlüğünün eksikliğinden yakınıyor.Washington Post gazetesi, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "son köşe yazısını" yayınladı. Kaşıkçı, 2 Ekim'de ortadan kaybolmadan önce Washington Post gazetesinde yazıyordu.

Söz konusu yazıda Kaşıkçı'nın Arap ülkelerinde basın özgürlüğünün önemine dikkat çektiği görülüyor. Bu tür bir tartışma ortamının yokluğundan yakınan Kaşıkçı, yazıda "Arap dünyası şu anda dış aktörlerin değil, iktidar için mücadele eden yerel güçlerin dayattığı bir nevi Demir Perde ile karşı karşıya" ifadelerini kullanıyor. Kaşıkçı, "Arap dünyasının, vatandaşların küresel olaylardan haberdar olabilmeleri adına eski uluslar ötesi medyanın modern bir versiyonuna ihtiyacı var. Daha da önemlisi, Arap seslerine bir platform sunmamız gerekiyor" diyor.

Kaşıkçı'nın yazısı, "Propaganda aracılığıyla nefret yayan milliyetçi hükümetlerin etkisinden izole olan, uluslararası bağımsız bir forumun yaratılması vesilesiyle, Arap dünyasındaki sıradan insanlar, toplumlarının karşı karşıya olduğu yapısal sorunları dile getirme şansına sahip olacaktır" ifadeleriyle sona eriyor.