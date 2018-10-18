HABER

Washington Post Kaşıkçı'nın "son köşe yazısını" yayınladı

18.10.2018 10:09 | Son Güncelleme

ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesi, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son olduğunu söylediği köşe yazısını paylaştı.

Washington Post Kaşıkçı'nın "son köşe yazısını" yayınladı

Kaşıkçı yazısında Arap dünyasında basın özgürlüğünün eksikliğinden yakınıyor.Washington Post gazetesi, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "son köşe yazısını" yayınladı. Kaşıkçı, 2 Ekim'de ortadan kaybolmadan önce Washington Post gazetesinde yazıyordu.

Söz konusu yazıda Kaşıkçı'nın Arap ülkelerinde basın özgürlüğünün önemine dikkat çektiği görülüyor. Bu tür bir tartışma ortamının yokluğundan yakınan Kaşıkçı, yazıda "Arap dünyası şu anda dış aktörlerin değil, iktidar için mücadele eden yerel güçlerin dayattığı bir nevi Demir Perde ile karşı karşıya" ifadelerini kullanıyor. Kaşıkçı, "Arap dünyasının, vatandaşların küresel olaylardan haberdar olabilmeleri adına eski uluslar ötesi medyanın modern bir versiyonuna ihtiyacı var. Daha da önemlisi, Arap seslerine bir platform sunmamız gerekiyor" diyor.

Kaşıkçı'nın yazısı, "Propaganda aracılığıyla nefret yayan milliyetçi hükümetlerin etkisinden izole olan, uluslararası bağımsız bir forumun yaratılması vesilesiyle, Arap dünyasındaki sıradan insanlar, toplumlarının karşı karşıya olduğu yapısal sorunları dile getirme şansına sahip olacaktır" ifadeleriyle sona eriyor.

"Bu özgürlük için canından oldu"

Washington Post'un Küresel Görüşler kısmının editörü Karen Attiah, Kaşıkçı'nın geri dönmesini umduklarından ötürü söz konusu yazıyı yayınlamak için şu ana kadar beklediklerini söyledi. Kaşıkçı'nın yazısına yazdığı girişte Attiah, "Şunu artık kabul etmek durumundayım: Böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Bu onun Post için yayına hazırladığım son yazısı" ifadelerini kullandı. Attiah, "Bu köşe yazısı, Kaşıkçı'nın Arap dünyasında özgürlük tutkusu ve bağlılığını harika bir biçimde ifade ediyor. Görünen o ki, uğrunda canından olduğu bir özgürlük bu" dedi.

Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a karşı muhalif bir tavra sahip olduğu biliniyordu. New York Times gazetesi, Çarşamba günü Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak 15 şüphelinin kimliklerinin tespit edildiğini ve söz konusu kişilerin Veliaht Prens ile ilişkileri olduğunu iddia etmişti. Türk yetkililer, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor. Suudi Arabistan ise bu iddiaları reddediyor.

DW,AFP/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBir Demet bir de benBir Demet bir de ben
Ara Güler hayatını kaybettiAra Güler hayatını kaybetti
Brexit'te kördüğüm çözülebilecek mi?Brexit'te kördüğüm çözülebilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

İlginizi Çekebilir

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı kazananları belli oldu

2018 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı kazananları belli oldu

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İtalya'dan Türkiye'ye küstah 'işgal' suçlaması

İtalya'dan Türkiye'ye küstah 'işgal' suçlaması

Trump'tan önemli açıklama: Türkiye'den istedik

Trump'tan önemli açıklama: Türkiye'den istedik

Times'dan olay yazı: Erdoğan 'Kaşıkçı' olayını kullanıyor

Times'dan olay yazı: Erdoğan 'Kaşıkçı' olayını kullanıyor

2045 yılından geldi! Zaman yolcusundan olay yaratacak açıklamalar

2045 yılından geldi! Zaman yolcusundan olay yaratacak açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.