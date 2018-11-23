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Washington Post'ta Trump'a sert sözler: Bir tomar para göster ve...

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 22:15 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine tepkisizliğinin ''dünyanın dört bir yanındaki otokratlara tatil hediyesi'' olduğu görüşüne yer veren bir yazı yayımladı. Yazıda, "Trump'ı övgüye boğ, ona kral gibi davran, bir tomar para göster ve rahatsız olduğun bir gazeteciyi öldürmek istediğini söyle, yüzünü diğer tarafa çevirir.'' ifadesi kullanıldı.

Washington Post'ta Trump'a sert sözler: Bir tomar para göster ve...

ABD Başkanı Donald Trump'ın insan hakları ve özgürlüklere bakışının eleştirildiği yazıda, Suudi Arabistan, Kuzey Kore, İran, Çin ve Rusya gibi ülkelerin Washington'a baktıklarında ''insan hakları ve özgürlüklerden bihaber kedi gibi tüylerini yalayan bir palyaçoyu'' izleyip Trump'a güldükleri yorumuna yer verildi.

Trump'a biraz övgüler dizip, ABD yapımı ürün alımı sözü verilirse cinayeti görmezden geleceği belirtilen yazıda, ABD Başkanının Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine verdiği tepkinin, diğer bir deyişle tepkisizliğinin" dünyanın dört bir yanındaki otokratlara tatil hediyesi" olarak değerlendirildi.

"ÖVGÜYE BOĞ, BİR TOMAR PARA GÖSTER VE..."

Yazıda, "Trump'ı övgüye boğ, ona kral gibi davran, bir tomar para göster ve rahatsız olduğun bir gazeteciyi öldürmek istediğini söyle, yüzünü diğer tarafa çevirir.'' ifadesi kullanıldı.

Haftalar süren ''kıvırma ve gevelemenin'' ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suudi rejiminin ''hafif de olsa bir fırça dahi yemediğine'' dikkat çekilen yazıda, CIA'in Kaçıkçı'yı öldürme emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği değerlendirmesine rağmen Trump'ın ''Suudi Arabistan'ın yanındayız" yönündeki açıklamaları eleştirildi.

ABD ve Suudi Arabistan ilişkilerinde tüm kartların ABD'nin elinde olduğuna işaret edilen yazıda, ABD'nin Suudi petrolüne ihtiyaç duymadığı, Suudiler ABD'den silah satın almasa da sorun olmayacağı ancak ABD'nin askeri yardımı ve ABD yapımı silah parçaları olmadan Suudi silahlı kuvvetlerin işlevsiz kalacağı yorumu yapıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Trump Cemal Kaşıkçı Washington Post

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kendinizle yüzleşmenizde bir umut abd milleti siz tam olarak busunuz paranın uşahı insanlık karili vahşi canavarlarsınız elbette insani duyguları kalanlarda var tabi.
dogu turkistanda binlerce can oluyor kimsede ses yok
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