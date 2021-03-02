Washington Post'tan Biden yönetimine Kaşıkçı cinayeti konusunda 'sözünü tut' çağrısı

Gazetenin üst yöneticisi, yayıncı Fred Ryan tarafından kaleme alınan makalede, Biden'ın, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimi vaatlerinden birisinin Kaşıkçı cinayeti sorumlularının hesap vereceği sözü olduğu, ancak bu sözünü yerine getirmede başarısız kaldığı belirtildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Önceki yönetimin ticari hesaplamalarından ziyade Amerikan değerlerinin bir kez daha savunulacağını ümit eden Amerikalı seçmenler, Biden'ın, ABD'yi insan hakları savunucusu olarak yeniden kuracağına ve kişisel ilişkilere veya stratejik ihtiyaçlara dayalı istisnalara izin vermeyeceğine dair sözlerine inandı."

"YAPTIRIMLAR YETERSİZ KALDI"

Açıklanan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) raporunda, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğunun teyit edildiği vurgulanan makalede, ancak Biden'ın seçim vaadine rağmen, sorumlulara yönelik yaptırımların yetersiz kaldığına işaret edildi.

"Görünüşe göre Biden yönetimi altında, ABD'ye geçici olarak stratejik önem atfeden despotlara 'bir cinayetten' dolayı geçiş izni verilebilir." yorumunda bulunulan makalede, yönetime "Başka bir ülkeden hesap verilebilirlik talep ederken, bir diğerini görmezden gelirsek nasıl güvenilir bir insan hakları savunucusu olabiliriz?" sorusu yöneltildi.