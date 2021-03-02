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Washington Post'tan Biden yönetimine Kaşıkçı cinayeti konusunda 'sözünü tut' çağrısı

02.03.2021 00:03 | Son Güncelleme:
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Washington Post'tan Biden yönetimine Kaşıkçı cinayeti konusunda 'sözünü tut' çağrısı

Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının 25 Şubat'ta açıkladığı Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu konusunda, Başkan Joe Biden'ı, seçim vaadini yerine getirmemekle eleştirdi.

Gazetenin üst yöneticisi, yayıncı Fred Ryan tarafından kaleme alınan makalede, Biden'ın, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimi vaatlerinden birisinin Kaşıkçı cinayeti sorumlularının hesap vereceği sözü olduğu, ancak bu sözünü yerine getirmede başarısız kaldığı belirtildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Önceki yönetimin ticari hesaplamalarından ziyade Amerikan değerlerinin bir kez daha savunulacağını ümit eden Amerikalı seçmenler, Biden'ın, ABD'yi insan hakları savunucusu olarak yeniden kuracağına ve kişisel ilişkilere veya stratejik ihtiyaçlara dayalı istisnalara izin vermeyeceğine dair sözlerine inandı."

"YAPTIRIMLAR YETERSİZ KALDI"

Açıklanan ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) raporunda, Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğunun teyit edildiği vurgulanan makalede, ancak Biden'ın seçim vaadine rağmen, sorumlulara yönelik yaptırımların yetersiz kaldığına işaret edildi.

"Görünüşe göre Biden yönetimi altında, ABD'ye geçici olarak stratejik önem atfeden despotlara 'bir cinayetten' dolayı geçiş izni verilebilir." yorumunda bulunulan makalede, yönetime "Başka bir ülkeden hesap verilebilirlik talep ederken, bir diğerini görmezden gelirsek nasıl güvenilir bir insan hakları savunucusu olabiliriz?" sorusu yöneltildi.

"SADECE ONUN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Makalede, esas suçluya ceza verilmezken, emirleri uygulayan alt düzey oyunculara yaptırım uygulamanın yasal, ahlaki ve mantıksal olmadığının altı çizilerek "Bin Selman'ın, acımasız davranışının sonucundan kaçması sadece onun elini güçlendirmeyecek, diğer zorbalara da cesaret verecek." görüşü dile getirildi.

Biden'ın şu an elinde, "Amerika'nın gerçekten geri döndüğünü" gösterecek bir fırsat olduğu belirtilen makalede, şunlar kaydedildi:
"Bölgesel istikrara giderek artan bir tehdit oluşturan bir liderin desteğini kazanmak için zayıflık göstermenin ve insan hakları konusunda teslim olmanın zamanı değil. Aksine, dünyaya Amerikan değerlerine sahip çıkmanın ticari ve diplomatik kısa vadeli fırsatlardan daha önemli olduğunu göstermenin ve Cemal için adalet getirmenin en önemli bir zamanı."

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DNI, 2018 yılında hazırlanan ancak eski başkan Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı "Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu", 26 Şubat'ta yayımlamıştı.

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." ifadesine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aynı gün, Kaşıkçı cinayetinin yanı sıra Suud yönetimine muhalif kişileri tehdit ettikleri gerekçesiyle ismi açıklanmayan 76 Suudi Arabistan vatandaşına, vize kısıtlaması yaptırımı uyguladıklarını açıklamıştı.

Rapora rağmen Bin Selman'a yönelik herhangi bir adımın atılmaması eleştirilere neden olmuş, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün CNN'de, Biden yönetiminin, Bin Selman'a yaptırım uygulamaması kararını savunarak, "Suudilerle ortak konularda çalışma alanı bırakabileceğimize inanıyoruz." diye konuşmuştu. (AA)

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Joe Biden

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