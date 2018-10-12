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Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 04:56 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, Türk hükümetinin ABD'li yetkilileri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydının ellerinde bulunduğu konusunda bilgilendirdiği ileri sürüldü.

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberinde söz konusu ses ve görüntü kaydının, Suudi Arabistan Konsolosluğu güvenlik görevlilerinin Cemal Kaşıkçı'yı 2 Ekim'de konsolosluk binasından içeri girdikten sonra gözaltına aldıklarının, Suudi gazeteciyi öldürdükten sonra vücudunu parçalara ayırdıklarına işaret ettiği ileri sürüldü.

"DEHŞET VERİCİ"

Washington Post'a konuşan ABD'li ve Türk yetkililer bahsi geçen kayıtların Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi güvenlik görevlilerinin sorumlu olduğuna dair 'ikna edici ve dehşet verici' kanıtlar sunduğunu ifade etti.

"SES KAYDINDA NASIL SORGULANDIĞI, İŞKENCE EDİLDİĞİ VE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DUYULUYOR"

Kayıtlara dair bilgi sahibi olduğu ifade edilen bir kaynak, "Konsolosluk içerisinden alınan ses kaydı, Cemal binaya girdikten sonra neler olduğunu ortaya seriyor. Cemal'in sesini ve Arapça konuşan adamların sesini duyuluyor. Nasıl sorgulandığını, işkence edildiğini ve sonra öldürüldüğünü duyabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Gazete, kayıtların varlığının Türk yetkililerin gazeteci Kaşıkçı'nın ölümünden Suudi yetkilileri sorumlu tutmakta hızlı davranmış olmalarına açıklık getirdiğini vurguladı.

"TÜRK YETKİLİLER KAYITLARI YAYINLAMAKTA İSTEKSİZ"

Gazeteye konuşan kaynak Türk yetkililerin, 'Türk istihbaratının kendi topraklarında bulunan yabancı milletleri nasıl gizlice dinlediğini ortaya çıkarabileceği için' söz konusu kayıtları yayınlamakta isteksiz olduklarını dile getirdi.

(Sputnik)


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