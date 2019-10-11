Washington Post: Trump üzerinde Türkiye'nin Suriye harekatına karşı adım atma baskısı artıyor

Washington Post gazetesi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü harekattan "önemli can kaybı" haberleri gelirken ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılık olarak adım atması konusunda hükümet içinden ve dışından artan baskılarla karşı karşıya olduğunu yazıyor.

Fakat gazeteye göre bu adımın ne olması gerektiği konusunda çok farklı görüşler var.

Trump dün Twitter'da "Kimileri bölgeye onbinlerce asker gönderip savaşı yeniden başlatmamızı istiyor. Diğerleri ise KARIŞMAYIN bırakın Kürtler kendi mücadelelerini versin diyor. Ben diyorum ki eğer kurallara uygun davranmazsa Türkiye'yi yaptırımlar yoluyla mali olarak çok sert vururum" yazmıştı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1182286411501838337

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1182286414353981440

ABD Başkanı daha sonraki bir tweetinde ise "Binlerce asker göndermek....Türkiye'yi mali olarak fena halde vurmak... ya da Türkiye ile Kürtler arasında bir anlaşmaya arabulucu olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesajları hatırlatan Washington Post gazetesi Beyaz Saray'dan adı verilmeyen bir üst düzey yetkilinin, arabuluculuğun Başkan'ın en çok tercih ettiği yol olduğu yolundaki sözlerini aktarıyor.