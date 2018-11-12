Washington Post'tan ABD Kongresine Kaşıkçı çağrısı

WASHINGTON (AA) - Washington Post Yayın Kurulu, ABD Kongresine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alması ve olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

Kurul, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Şu ana kadar (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmesine destek verdi. Kongre de buna dahil olacak mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum." sözlerinin anımsatıldığı makalede, "Umarız durum öyledir, çünkü şu ana kadar Trump yönetiminin bu cinayete tepkisi, cinayetin muhtemel faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adına bir miktar hasar kontrolü yapma çabasıydı." ifadesi kullanıldı.

- "Ortada bir örtbas operasyonu var"

Trump yönetiminin Kaşıkçı'nın ölümü ve cinayetin failleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadığının anımsatıldığı makalede, yönetimin daha çok "Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyormuş gibi" davrandığına işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi: