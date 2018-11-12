HABER

Washington Post'tan ABD Kongresine Kaşıkçı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 20:22 | Son Güncelleme

Washington Post Yayın Kurulu: "(ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayeti konusunda güçlü bir fikir oluşturduğuna dair açıklaması) Trump o bahsettiği 'güçlü fikrini' bu hafta oluşturursa, Kongre de yeniden toplandığında bu konuyu ele almalı" - "ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, istihbarat teşkilatlarının cinayet hakkında neler bildiğine dair ifade vermek için Kongreye çağrılmalı. Ayrıca Suudi yönetiminin suçlu bulunması durumunda en ağır cezaların verileceğine dair taahhüt veren her iki partiden de siyasiler, elle tutulur sonuçlar hazırlamaya başlamalıdır" - "Şu ana kadar Trump yönetiminin bu cinayete tepkisi, cinayetin muhtemel faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adına bir miktar hasar kontrolü yapma çabasıydı"

WASHINGTON (AA) - Washington Post Yayın Kurulu, ABD Kongresine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele alması ve olayın arkasında Suudi Arabistan yönetiminin olması halinde gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

Kurul, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Şu ana kadar (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmesine destek verdi. Kongre de buna dahil olacak mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin "Bu konuda güçlü bir fikir oluşturuyorum." sözlerinin anımsatıldığı makalede, "Umarız durum öyledir, çünkü şu ana kadar Trump yönetiminin bu cinayete tepkisi, cinayetin muhtemel faili Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adına bir miktar hasar kontrolü yapma çabasıydı." ifadesi kullanıldı.

- "Ortada bir örtbas operasyonu var"

Trump yönetiminin Kaşıkçı'nın ölümü ve cinayetin failleri konusunda herhangi bir açıklama yapmadığının anımsatıldığı makalede, yönetimin daha çok "Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyormuş gibi" davrandığına işaret edilerek, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bu duruştaki asıl sorun şu; Trump yönetimi Kaşıkçı cinayetinin Muhammed bin Selman'ın başının altından çıkmadığını varsayıyor ancak ortada veliaht prensi işaret eden çokça kanıt var. Aslında Trump yönetiminin de çok iyi bildiği gibi ortada Suudiler'in yürüttüğü bir soruşturma da yok, sadece kendini beceriksiz bir şekilde soruşturma kılığına sokmuş bir örtbas operasyonu var."

- "Kongre Kaşıkçı konusunu ele almalı"

Makalede, Donald Trump yönetiminin Suudi Arabistan ile stratejik ilişkisini ve silah satışını koruma niyetine vurgu yapılarak, "Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler, Kaşıkçı'ya ne olduğuna dair gerçeklerin görmezden gelinmesini ya da bastırılmasını gerektirmemelidir. Tam tersine ABD gerçekten kendi çıkarlarını düşünüyorsa bu gerçekler açığa çıkarılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Makalede ayrıca şu çağrılarda bulunuldu:

"Trump o bahsettiği 'güçlü fikrini' bu hafta oluşturursa, Kongre de yeniden toplandığında bu konuyu ele almalı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, istihbarat teşkilatlarının cinayet hakkında neler bildiğine dair ifade vermek için Kongreye çağrılmalı. Ayrıca Suudi yönetiminin suçlu bulunması durumunda en ağır cezaların verileceğine dair taahhüt veren her iki partiden de siyasiler, elle tutulur sonuçlar hazırlamaya başlamalıdır."

PARTNERİnsanlar neden aldatır?İnsanlar neden aldatır?
12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (3)12 Kasım'ın yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor (3)
Bakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildirBakan Akar: Kazada dış etken söz konusu değildir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Washington Post

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.