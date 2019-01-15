Washington Post'tan Kaşıkçı cinayetine ilişkin makale

Amerikan Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili değerlendirmelerini yayımlaması için taleplerin arttığını yazdı.

Washington Post'ta Josh Rogin imzasıyla, "CIA'in Kaşıkçı cinayeti hakkındaki değerlendirmesini yayımlaması için talepler artıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Cinayetin üzerinden 100 günden fazla zaman geçtiğine ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin, bu cinayetle ilgili istihbaratın bildiklerini ortaya dökmeyi reddettiğine işaret edilen haberde, ABD'de görevine başlayan yeni Kongrenin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının adalet ile şeffaflık çağrılarını yenilediği belirtildi.

Makalede, ABD Başkanı Trump'ın kasım ayında yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden haberinin olmuş ya da olmamış olabileceğine ancak ABD ile Suudi Arabistan arasındaki silah anlaşmalarını kaybetmeye yanaşmadığına işaret edildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Trump yönetiminin Muhammed bin Selman'ı savunması, veliaht prensin bu cinayetin emrini verdiğine dair CIA değerlendirmesini inkar etmeleri üzerine kurulu. CIA'in 'yüksek güvenirlikteki' değerlendirmesinin, dinlemeye takılan Bin Selman ile Suud el-Kahtani arasında elektronik mesajlarla desteklendiği belirtiliyor. Kahtani, Kasım ayında (Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak) ABD hükümetinin yaptırım listesinde yer alan üst düzey bir danışman."