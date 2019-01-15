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Washington Post'tan Kaşıkçı cinayetine ilişkin makale

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 05:55 | Son Güncelleme

Amerikan Washington Post gazetesinde, "CIA'in Kaşıkçı cinayeti hakkındaki değerlendirmesini yayımlaması için talepler artıyor" başlıklı bir makale yayımlandı - Makaleden: - "Trump yönetiminin Muhammed bin Selman'ı savunması, veliaht prensin bu cinayetin emrini verdiğine dair CIA değerlendirmesini inkar etmeleri üzerine kurulu" - "(ABD Dışişleri Bakanı) Pompeo'nun doğruyu söyleyip, söylemediğini ve Muhammed bin Selman'ın suçunun kanıtlanıp kanıtlamayacağını görmek için (CIA'in) değerlendirmesini açıklaması ve yayımlaması için çabalar artıyor" -"Pompeo'nun, yönetimin Kaşıkçı cinayetine ilişkin gerçeği samimi olarak araştırdığına dair iddiası, ABD istihbaratının zaten hali hazırda vardığı sonucu kabul etmeyi reddetmesiyle baltalandı. Açıkça görülüyor ki yürütme organı, bu zulüm için adalet aramayacak, bu nedenle de yürütme ve yargı organlarının bir adım atmaktan başka çareleri yok"

Amerikan Washington Post gazetesi ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili değerlendirmelerini yayımlaması için taleplerin arttığını yazdı.

Washington Post'ta Josh Rogin imzasıyla, "CIA'in Kaşıkçı cinayeti hakkındaki değerlendirmesini yayımlaması için talepler artıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

Cinayetin üzerinden 100 günden fazla zaman geçtiğine ve ABD'deki Donald Trump yönetiminin, bu cinayetle ilgili istihbaratın bildiklerini ortaya dökmeyi reddettiğine işaret edilen haberde, ABD'de görevine başlayan yeni Kongrenin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının adalet ile şeffaflık çağrılarını yenilediği belirtildi.

Makalede, ABD Başkanı Trump'ın kasım ayında yaptığı bir açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden haberinin olmuş ya da olmamış olabileceğine ancak ABD ile Suudi Arabistan arasındaki silah anlaşmalarını kaybetmeye yanaşmadığına işaret edildi.

Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Trump yönetiminin Muhammed bin Selman'ı savunması, veliaht prensin bu cinayetin emrini verdiğine dair CIA değerlendirmesini inkar etmeleri üzerine kurulu. CIA'in 'yüksek güvenirlikteki' değerlendirmesinin, dinlemeye takılan Bin Selman ile Suud el-Kahtani arasında elektronik mesajlarla desteklendiği belirtiliyor. Kahtani, Kasım ayında (Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak) ABD hükümetinin yaptırım listesinde yer alan üst düzey bir danışman."

- "CIA'in değerlendirmesini açıklaması ve yayımlaması için çabalar artıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun söz konusu CIA değerlendirmesini "yanlış" olarak nitelendirdiğinin ve Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğuna dair "doğrudan bir kanıt" olmadığını söylediğinin anımsatıldığı makalede, "Pompeo'nun doğruyu söyleyip, söylemediğini ve Muhammed bin Selman'ın suçunun kanıtlanıp kanıtlamayacağını görmek için (CIA'in) değerlendirmesini açıklaması ve yayımlaması için çabalar artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Makalede, geçen hafta Open Society Justice Initiative adlı bir sivil toplum kuruluşunun, New York Güney Bölge Mahkemesinde, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası çerçevesinde CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne dava açtığına işaret edilerek, bu kuruluşun, CIA'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmesini kamuyla paylaşmasının talep ettiğinin altı çizildi.

- "Yürütme organı, bu zulüm için adalet aramayacak"

ABD Kongresinde geçen hafta düzenlenen Kaşıkçı'yı anma töreninde de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve New Jersey Temsilcisi Tom Malinowski'nin Kaşıkçı cinayetinde doğruya ulaşmak konusunda kararlı olduklarını söyledikleri vurgulandı.

Makalede, "Pompeo'nun, yönetimin Kaşıkçı cinayetine ilişkin gerçeği samimi olarak araştırdığına dair iddiası, ABD istihbaratının zaten hali hazırda vardığı sonucu kabul etmeyi reddetmesiyle baltalandı. Açıkça görülüyor ki yürütme organı, bu zulüm için adalet aramayacak, bu nedenle de yürütme ve yargı organlarının bir adım atmaktan başka çareleri yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

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ABD Cemal Kaşıkçı Washigton Post

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