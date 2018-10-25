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Washington Post'tan "Kaşıkçı" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:31 | Son Güncelleme

Washington Post Uluslararası Görüş Sayfası Editörü Karen Attiah: - "Washington Post, bugünden başlayarak Cemal Kaşıkçı'nın acımasızca öldürülmesine ilişkin soruların cevaplarını aramak için yeni bir dizi dijital ve matbu ilanlar hazırlayacak"

WASHINGTON (AA) - Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için yeni bir kampanya başlattı.

Gazetenin Uluslararası Görüş Sayfası Editörü Karen Attiah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kaşıkçı cinayetine ilişkin dijital ve matbu ilanlar vereceklerini duyurdu.

Attiah, paylaşımında, "Washington Post, bugünden başlayarak Cemal Kaşıkçı'nın acımasızca öldürülmesine ilişkin soruların cevaplarını aramak için yeni bir dizi dijital ve matbu ilanlar hazırlayacak." ifadesini kullandı.

Paylaşımına eklediği ilk ilanda ise Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın resminin üzerine "Washington Post Köşe Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve orada vahşice öldürüldü. Gerçekleri talep edin." ifadeleri yer aldı.

- Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddiasında bulunulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cemal Kaşıkçı Washington Post

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