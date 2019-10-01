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Washington Post'tan Kaşıkçı'nın ölüm yıl dönümüne özel sayfa

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 19:09 | Son Güncelleme

Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin 1. yıl dönümünde, Kaşıkçı'nın da yazılarının yayımlandığı "Global Görüş" sayfasının başlığını, "Cemal Kaşıkçı: Kayıp bir ses, büyüyen bir koro" olarak değiştirdi - Sayfada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve birçok ismin Kaşıkçı hakkında yazdığı makaleler yer alıyor

WASHINGTON (AA) - Amerikan Washington Post gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın yazdığı "Global Görüş" sayfasını, Suudi gazetecinin ölüm yıl dönümü nedeniyle "Cemal Kaşıkçı: Kayıp bir ses, büyüyen bir koro" başlıklı özel sayfaya dönüştürdü.

Gazete, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ülkesinin İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin 1. yıl dönümünde, Kaşıkçı'nın da yazılarının yayımlandığı "Global Görüş" sayfasının başlığını, "Cemal Kaşıkçı: Kayıp bir ses, büyüyen bir koro" olarak değiştirdi.

Gazetenin Editörü Fred Hiatt, sayfadaki notunda, "Bir yıl önce, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir tartışmayı bir kemik testeresi ile bitirebileceğini düşündü. Bin Selman, cesur ve güzide meslektaşımız Cemal Kaşıkçı'nın hayatına son verme ve onu susturma konusunda başarılı oldu. Ancak bu sayfada göreceğiniz üzerine, tartışma hala sürüyor ve Kaşıkçı'ya hayat veren özgürlük, demokrasi, hoşgörü ve kültürler arası daha çok anlayış sağlanması arayışı, kolayca alt edilemez." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi de bu sayfada

Söz konusu sayfada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin kaleme aldığı makalenin yanı sıra, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Global Görüş sayfasının editörü olan Karen Attiah, Nobel Ödüllü Tevekkül Karman, Pulitzer Ödüllü ABD'li Gazeteci David Ignatius, Suudi İnsan Hakları Savunucusu İyad El- Bağdadi, ABD'li Demokrat Vekil Rob Menendez gibi isimlerin makalelerine yer veriliyor.

Ayrıca, sayfada Amerikan karikatürist Tom Toles'in Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı çizimler de tek bir başlık altında toplanıyor.

Sayfadaki makaleler, İngilizcenin yanı sıra Arapçada da yayımlanıyor.

- Kaşıkçı için görüş platformu

Washington Post gazetesi şubat ayında Kaşıkçı anısına bir "görüş" sayfası da oluşturmuştu. Bu sayfada, sayfanın ilk yazarı olan ve daha önce çeşitli ödüller alan Suudi Arabistanlı kadın aktivist, akademisyen ve yazar Hala el-Dosari'nin yazıları yer alıyor.

Dosari, bu sayfada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın politikalarını sıkça eleştirirken, ülkede yaşananlara da ışık tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Washington Post

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