Washington Post'tan kiliselerdeki cinsel istismar mağdurları için adalet çağrısı

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'de Katolik kiliselerdeki cinsel istismar mağdurlarının adaleti hak ettiği çağrısında bulundu.

Gazetenin Yayın Kurulu, "Katolik cinsel istismar mağdurları adaleti hak ediyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Uzun yıllardır Katolik kiliselerinde cinsel istismar kurbanlarının adalet aramak için önlerinde yasal engeller olduğu belirtilen makalede, bu duvarların yıkılmaya başladığı kaydedildi.

Pensilvanya başta olmak üzere ABD'nin birçok eyaletinde kiliselerde çocuklara yönelik cinsel taciz vakalarının örtbas edildiği iddialarına ilişkin çarpıcı raporlar yayımlandığına işaret edilen makalede, eyalet vekillerinin, bu tür vakaların bildiriminde zaman kısıtlaması getiren kanunları yenileriyle değiştirmeye başladığı vurgulandı.

Zaman aşımı konusunda birçok eyalette yapılan yasal düzenlemelere örnekler verilen makalede, "Eyalet vekilleri, geçmişte ve şu anda cinsel istismar mağduru kişilerin yaşadıklarını mahkemeye taşımaları gerektiği ve buna hakları olduğu mesajını veriyor. Bu konuda hiç kimse ve hiçbir kurum dokunulmaz olmamalıdır." çağrısında bulunuldu.