"Buradaki amaç çok açık: Suudi Arabistan ile demokratik dünya arasındaki ticareti normal seyrine sokmak ve MBS tarafından kontrol edilen rejimde anlamlı bir değişim gerçekleştirmeden yatırımları çekmek. ABD, müttefikleri ve hatta Suudi Arabistan adına söylemek gerekirse bu strateji başarısızdır."

WASHINGTON (AA) - Washington Post gazetesi Yayın Kurulu, Suudi Arabistan'la Batı dünyası arasındaki ilişkilerin yeniden normale dönmesinin kolay olmadığını belirterek, "Rejim, Kaşıkçı cinayeti için hesap verebilirlik vadetti fakat sonrasında hiçbir şey yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl ocak ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda hunharca öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunun MBS tarafından kabul edilmediğini belirtilen makalede, "Kaşıkçı cinayeti gözetiminde gerçekleşen (MBS'nin yardımcısı) Suud el-Kahtani aktif olmaya devam etti. Rejim Kaşıkçı cinayeti için hesap verebilirlik vadetti fakat sonrasında hiçbir şey yapmadı. Adı açıklanmayan 11 kişi yargılandı fakat Kaşıkçı'nın bedenini testere ile doğrayan adli tıpçı bu süreçten muaf tutuldu." değerlendirmesi yapıldı.

- "Callamard'ın konsolosluğa girişi engellendi"

Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi ve Yargısız İnfazlar Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğuna girmesinin reddedildiğine değinilen makalede, Riyad yönetimi şeffaf olmamakla suçlandı.

Donald Trump yönetiminin "tüm bu olan biteni kabul etmeye hazır olduğu" ifade edilen makalede, "MBS'nin Batı ile ilişkileri normalleştirmede başarılı olması, uzun vadede çok kötü sonuçlar doğuracaktır." yorumunu yapıldı.