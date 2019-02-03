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Washington Post'tan Riyad yönetimine "Kaşıkçı" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 20:23 | Son Güncelleme

Washington Post Yayın Kurulu: - "Rejim, Kaşıkçı cinayeti için hesap verebilirlik vadetti fakat sonrasında hiçbir şey yapmadı" - "Suudi Arabistan'daki kadın aktivistler hapishanede durdukça (Batı ile) ilişkilerin normale dönmesi mümkün değil" - "MBS'nin Batı ile ilişkileri normalleştirmede başarılı olması, uzun vadede çok kötü sonuçlar doğuracaktır"

WASHINGTON (AA) - Washington Post gazetesi Yayın Kurulu, Suudi Arabistan'la Batı dünyası arasındaki ilişkilerin yeniden normale dönmesinin kolay olmadığını belirterek, "Rejim, Kaşıkçı cinayeti için hesap verebilirlik vadetti fakat sonrasında hiçbir şey yapmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin Yayın Kurulu, "Suudi Arabistan'daki kadın aktivistler hapishanede durdukça (Batı ile) ilişkilerin normale dönmesi mümkün değil" başlıklı makale yayımladı.

Makalede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) eylemleri "sorumsuzca" şeklinde nitelendirilirken, Riyad'daki yönetim tarzının hala değişmediğine işaret edildi.

Suudi Arabistan'la Batı dünyası arasındaki ilişkilerin yeniden normale dönmesinin kolay olmadığı belirtilen makalede, Riyad'ın son dönemde özellikle büyük yatırım projeleriyle Batılı yatırımcıları ülkeye çekmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Makalede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Buradaki amaç çok açık: Suudi Arabistan ile demokratik dünya arasındaki ticareti normal seyrine sokmak ve MBS tarafından kontrol edilen rejimde anlamlı bir değişim gerçekleştirmeden yatırımları çekmek. ABD, müttefikleri ve hatta Suudi Arabistan adına söylemek gerekirse bu strateji başarısızdır."

Geçen yıl ocak ayında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda hunharca öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunun MBS tarafından kabul edilmediğini belirtilen makalede, "Kaşıkçı cinayeti gözetiminde gerçekleşen (MBS'nin yardımcısı) Suud el-Kahtani aktif olmaya devam etti. Rejim Kaşıkçı cinayeti için hesap verebilirlik vadetti fakat sonrasında hiçbir şey yapmadı. Adı açıklanmayan 11 kişi yargılandı fakat Kaşıkçı'nın bedenini testere ile doğrayan adli tıpçı bu süreçten muaf tutuldu." değerlendirmesi yapıldı.

- "Callamard'ın konsolosluğa girişi engellendi"

Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi ve Yargısız İnfazlar Raportörü Agnes Callamard'ın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğuna girmesinin reddedildiğine değinilen makalede, Riyad yönetimi şeffaf olmamakla suçlandı.

Donald Trump yönetiminin "tüm bu olan biteni kabul etmeye hazır olduğu" ifade edilen makalede, "MBS'nin Batı ile ilişkileri normalleştirmede başarılı olması, uzun vadede çok kötü sonuçlar doğuracaktır." yorumunu yapıldı.

Makalede ayrıca, "Riyad'da her ne kadar istikrar söylemi hakim olsa da ülkede istikrarsızlığın giderek arttığı" kaydedildi.

Makalenin sonunda, "eğer MBS değişim konusunda ciddiyse önce ülkedeki birçok kadın aktivisti serbest bırakmakla işe başlaması gerektiği" vurgulandı.

- Ceset hala bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suudi Arabistan Washington Post

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