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Washington Post'tan Trump yönetimine Prens Muhammed Bin Selman çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

Washington Post Yazı İşleri: - "(Kaşıkçı cinayetinde) Yeni hikaye gerçeğe biraz daha yaklaşsa da bazı temel sorular hala yanıt bekliyor: Gazetecinin öldürülmesi talimatını kim verdi? Muhammed bin Selman'ın bundaki rolü neydi?" - "Eğer (Suudi Veliaht Prensi) Muhammed Bin Selman ılımlı bir eleştirmenden daha fazlası olmayan bir gazeteciye dahi tahammül edemeyip vahşice katledilmesini emredebiliyor veya onaylayabiliyorsa, ABD yönetimi onunla ilişkisini derhal gözden geçirmeli ya da daha büyük felaketlere hazır olmalı"

Washington Post (WP) gazetesi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesindeki rolünün aydınlatılması için ABD yönetimine çağrıda bulundu.

WP, "Yazı İşleri Kurulu" imzasıyla yayımladığı yazıda, Suudi Arabistan'ın, uluslararası baskıların ardından cinayetin önceden planlanmış olduğu gerçeğini sonunda kabul ettiği belirtilerek, "Yeni hikaye gerçeğe biraz daha yaklaşsa da bazı temel sorular hala yanıt bekliyor: Gazetecinin öldürülmesi talimatını kim verdi? Muhammed bin Selman'ın bundaki rolü neydi?" ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu kabul etti. Güzel. Peki kim planladı?" başlıklı yazıda, Suudi rejiminin 2 Ekim'de yaşanan cinayetin ardından, önce Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü inkar ettiği, ardından konsolosluktaki sorgusu sırasında yaşanan arbedede "yanlışlıkla" öldürüldüğünü iddia ettiği ve en sonunda mevcut deliller ışığında cinayetin planlı olduğunu kabul etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad yönetiminin cinayeti planlı olduğunu kabul etmesine yönelik talebinin bunda etkili olduğu vurgulandı ve Erdoğan'ın soruşturma bulgularını kamuoyuna açıklamasından çekinen Suudilerin gerçeği kabul etmek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Cinayetin talimatını kimin verdiği sorusunda ise tüm izlerin, Veliaht Prens Bin Selman'ı işaret ettiğini kaydeden gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise yakın müttefiki olarak gördüğü Prensi koruma refleksi içinde olduğuna işaret etti.

Yazıda, Muhammed Bin Selman'ın cinayette rolü olduğunu inkar ettiği demeçleri sorulduğunda Trump'ın, "Ona inanmak istiyorum. Gerçekten inanmak istiyorum." dediği hatırlatıldı.

Gazete, Trump'ın tavrını şu sözlerle eleştirdi:

"Oysa Trump'ın istemesi gereken hakikat olmalı. Eğer (Suudi Veliaht Prensi) Muhammed Bin Selman ılımlı bir eleştirmenden daha fazlası olmayan bir gazeteciye dahi tahammül edemeyip vahşice katledilmesini emredebiliyor veya onaylayabiliyorsa, ABD yönetimi onunla ilişkisini derhal gözden geçirmeli ya da daha büyük felaketlere hazır olmalı."

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abd başkanı donald trump Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Washington Post

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