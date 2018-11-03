Washington Riyad'dan Kaşıkçı'nın Cenazesini Ailesine Teslim Etmesini İstedi

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesi ve yakınları, İslami kurallar gereği bir an önce defnedilmesi için Kaşıkçı'nın cenazesini teslim alma talebinde bulundu. Türk-Arap Medya Derneği'nden Fatih Öke, ”Bizim önceliğimiz ve Kaşıkçı ailesinin önceliği, Cemal'in bedeninden hiç olmazsa bir kısmı verilsin ve vasiyeti yerine gelsin. Medine'deki Münavere in Cennet-ül Baki Mezarlığı'na defnedilmesini istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için tüm dünyayı, cinayetin sorumlularından bile önce Cemal'in cesedini bulması için Suudi Hükümeti'ne uluslararası baskı uygulamaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, öldürülen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İslami geleneklere göre bir an önce defnedilmesi için Suudi Arabistan'dan cenazeyi ailesine teslim etmesini talep ettiklerini söyledi. Türk yetkililer, 59 yaşındaki Suudi gazetecinin İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğuna giriş yaptıktan hemen sonra boğularak öldürüldüğünü, cesedininse parçalandığını açıklamıştı.

Kaşıkçı'nın cenazesinin yerinin tespit edilip ailesine teslim edilmesi çağrısına Amerika Dışişleri Bakanlığı da katıldı.

Başkan Trump, Kaşıkçı'yı öldüren Suudi yöneticiler tarafından ihanete uğradığını hissedip hissetmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: ”Bana ihanet etmediler, hayır. Umarım herşey yoluna girer. Elimizde birçok gerçek var. Çok şeye bakıyoruz. Bana ihanet etmediler, belki kendilerine ihanet ettiler.”

Bazı uzmanlara göre Suudi yetkililerin Kaşıkçı'nın öldürüldüğü önce inkar etmesi, sonra Kaşıkçı'ya ne olduğuyla ilgili çelişkili açıklamalar yapması, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı zor durumda bıraktı.

Kimilerine göre Amerika'nın elinde Yemen'deki çatışmalara son verilmesi için baskı yapmak açısından Suudiler'e karşı daha çok koz var. Yemen nüfusunun yarısı, yani 14 milyon insan, açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden Hilal Kaşan ”Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, Yemen'de ateşkes ilan edilmesi ve başka bazı ödünler vermesi açısından Suudiler üzerinde ciddi baskı aracı haline geldiğinden hiç şüphem yok” diyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun hafta içinde Yemen'deki çatışmalara son verilmesinin zamanının geldiğini söylemesi, Amerika'nın güttüğü politikada ciddi bir değişikliğe gittiğinin göstergesiydi.

