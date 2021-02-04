Washington Rusya’dan Tutukluları Serbest Bırakmasını Bekliyor

ABD ve Rusya arasında stratejik nükleer silahları kısıtlamayı amaçlayan Yeni START antlaşmasının süresinin beş yıl daha uzatılması için anlaşma sağlanmasının ardından hem Beyaz Saray hem de Dışişleri Bakanlığı Rusya’dan Amerikalı tutukluları serbest bırakması konusunda adım atmasını beklediklerini kaydetti.

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki, anlaşmanın uzatılması kararının ardından Rusya’da gözaltına alınan Amerikan vatandaşlarının acilen serbest bırakılmasını istedi.

Rusya’da bir mahkeme ABD donanmasının eski üyelerinden Trevor Reed’i Temmuz ayında iki polisin hayatını tehlikeye atmakla suçlamış ve dokuz yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Bir diğer eski donanma mensubu Paul Whelan ise Haziran ayında casuslukla suçlanmış ve 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Psaki, Yeni START anlaşmasının ardından bu iki Amerikalı’nın serbest bırakılmasının Rusya’nın ikili ilişkilerdeki zor sorunları aşmaya hazır olduğunu göstereceği yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da ABD’nin Rusya’da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı Paul Whelan’ın avukatlarına erişimine izin verilmesi için Rus yetkililere başvuru yaptığını bildirdi.