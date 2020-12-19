Washington Siyasetinde Bu Hafta Neler Yaşandı?

Amerika haftaya ABD’de Seçiciler Kurulu üyelerinin oylarını kullanmasıyla başladı. 3 Kasım seçimlerinde 7 milyondan fazla oy alan Joe Biden seçimi kazanması için gereken 270 seçici delege sayısını da aşarak, 306 oya ulaştı. Böylece 3 Kasım başkanlık seçiminin galibi Demokrat Partili Joe Biden, Amerika'nın gelecek dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı olarak resmen onaylandı. Yarım asırdır aktif siyasetin içinde olan Biden, bu durumu demokrasinin galibiyeti olarak yorumladı. “Amerika’da iktidarı siyasetçiler almaz; halk onlara verir” diyen Biden, başkanlığının resmen onaylamasının hemen ardından, Senato seçimi için erken oy verme işleminin başladığı gün, Georgia eyaletine gitti. Georgialılar’dan 5 Ocak’taki Senato yarışında Corona virüsü yardım paketinin kabul edilmesi, testler ve aşı dağıtımına kaynak bulunması, eyalet ve yerel yönetimlerin yardım alması, iklim değişikliği gibi konularda atılacak adımlar için iki Demokrat adaya oy vermelerini isteyen Biden, Senato’da Demokratlar’ın çoğunlukta olmasının önemine vurgu yaptı. Zira aksi halde Biden’ın yasa tasarılarını Kongre’den geçirmesi; dolayısıyla siyasi hedeflerini gerçekleştirmesi zorlaşacak.

Aynı gün, Senato’da çoğunlukta olan Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell Seçiciler Kurulu’nun Biden’ın zaferini onaylamasının ardından ilk kez Demokrat Joe Biden’ı seçimin kazananı olarak tanıdı ve tebrik etti. Ancak Başkan Trump’ın yenilgiyi kabul ettiğine dair bir işaret henüz yok. Seçimlerde hile yapıldığı yönünde bir kanıt olmadığını dile getirmesi Adalet Bakanı’nın koltuğuna mal oldu. Barr, bu hafta istifa dilekçesini Trump’a sundu. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın seçimle ilgili hukuki itiraz sürecinin devam ettiğini hatırlatmasını yapsa da artık zaferi resmen onaylanan Biden, bir yandan da kabinesini belirlemeye devam ediyor. Seçilmiş Başkan Joe Biden bu hafta da başkan adaylığı yarışındaki rakiplerinden Pete Buttigieg’i Ulaştırma Bakanı adayı olarak belirledi. Indiana eyaletinin South Bend kentinde 2012-2020 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Buttigieg, Biden yönetimi tarafından kabineye aday gösterilen ilk eşcinsel isim ve Senato tarafından onaylanması durumunda da ilk eşcinsel bakan olacak. Bu kabinesinde ve yakın çalışma ekibinde farklılıklara önem veren Biden için çok da sürpriz bir tercih olmadı. Diğer bir isimse enerji bakanlığı için adı geçen eski Michigan Valisi Jennifer Granhol. Milyonlarca yeni iş üretecek temiz enerji sektörleri geliştirme vaadinde bulunan Biden için valiliği döneminde bu konuda birçok somut adım atan Granhol da doğru bir seçim olarak yorumlanıyor.