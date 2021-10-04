HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Washington Türk Festivali’ne Yoğun İlgi

Washington Türk Festivali’ne Yoğun İlgi

04.10.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında Türk-Amerikan Derneği ATA-DC tarafından düzenlenen 2021 Washington Türk Festivali'ne başkent ve çevresinde yaşayan Türkler'in yanısıra Amerikalılar da büyük ilgi gösterdi

Başkent Washington, Geleneksel Türk Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında Türk-Amerikan Derneği ATA-DC tarafından düzenlenen 2021 Türk Festivali'ne evsahipliği yaptı.

2020’de Corona virüsü salgını nedeniyle düzenlenemeyen festivale bu yıl başkent ve çevresinde yaşayan Türkler'in yanısıra Amerikalılar da yoğun ilgi gösterdi.

Washington’un popüler mekanlarından The Wharf’da düzenlenen festivalde katılımcılar, kurulan 3 farklı sahnede, Türk müziği dinlemenin yanı sıra Türkiye’den gelen ve yerel Türk halk dansları topluluklarını da izleme fırsatı buldu.

ATA-DC Başkanı Sıtkı Kazancı, dernek üyeleri ve gönüllülerin aylar süren çabaları sonucu düzenlenen festivale katılımdan memnun kaldıklarını söyledi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan da festivale katılarak, çadırları tek tek gezdi. Türk vatandaşlarıyla sohbet eden Mercan, alışveriş de yaptı.

VOA Türkçe’ye konuşan Büyükelçi Mercan, fetsivale katılım oranının yüksek olduğunu ancak bu tür bir etkinlik için tek bir günün yeterli olmadığını ifade ederek, gelecek yıl festivalin iki gün düzenlenmesi halinde gereken tüm desteğin sağlanacağını belirtti.

Festival kapsamında Türk mutfağının geleneksel yemeklerinin sunulduğu çadırların önünde uzun kuyruklar oluştu. Türk kahvesi içenler, fal baktırdı.

Türkiye’ye özgü hediyelik eşyaların yanı sıra Osmanlı-Türk kültürünü yansıtan ürünlerin sergilendiği tezgahlar ve el dokuması halılar katılımcıların ilgisini çekti.

Haftasonunu nedeniyle bölgeyi ziyaret eden Amerikalılar da festival kapsamında hem Türkiye’yi tanıma hem de müzik ve danstan yemek ve kahveye Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 metrelik yılan paniği! Görünce ne yapacağını şaşırdı2 metrelik yılan paniği! Görünce ne yapacağını şaşırdı
Boji bu kez Ataşehir'de kameralara yakalandıBoji bu kez Ataşehir'de kameralara yakalandı
"Pandora" depremi! Hollanda Maliye Bakanı ülkede krize yol açtı"Pandora" depremi! Hollanda Maliye Bakanı ülkede krize yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

SGK'dan flaş açıklama: Ücretsiz olacak

Yeni bir parti daha geliyor

Yeni bir parti daha geliyor

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

Türk donanmasından Akdeniz'de müdahale

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İslam karşıtı karikatürist feci şekilde hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

'Mobil bankacılık' şoku! Gece uyurken hesabı boşaltıldı

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Yoldan karşıya geçen 3 kişi feci şekilde can verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.