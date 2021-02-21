Washington Tutuklu Amerikalılar Konusunda İran’la İletişime Başladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Amerika’nın İran’la tutuklu Amerikan vatandaşları konusunda iletişime başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Şubat ayının ilk günlerinde Amerika’nın yurt dışında rehin tutulan ya da yanlış şekilde tutuklanan vatandaşlarının serbest bırakılmasına bağlı olduğunu belirtmiş ancak İran’ın adını kullanmamıştı.

Sullivan CBS televizyonuna verdiği mülakatta, “Bu konuda İranlılar’la iletişime başladık” dedi.

Sullivan, uzun dönemli bir öneriyi Kabul etmeyeceklerini belirtti.

İran’ın nükleer programına da değinen Sullivan, Başkan Joe Biden’ın Tahran’ın nükleer silah elde etmesini engellemeye bağlı olduğunu ve diplomasinin de bunun en iyi yolu olduğunu vurguladı.

Sullivan, Amerika’nın 2015 tarihli nükleer anlaşmaya dönüş konusundaki isteğine karşılık İran’ın henüz yanıt vermediğini belirtti.

Eski Başkan Donald Trump 2018 yılında 2015 tarihli nükleer anlaşmadan Amerika’yı çekmişti.

Trump İran’a yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.

2015 tarihli anlaşma Amerika’nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkelerle İran arasında imzalanmıştı.

İran, Amerika’nın anlaşmadan çekilmesinin ardından yükümlülüklerinden geri adım atmaya başlamıştı.

