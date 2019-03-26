HABER

"Washington uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: - "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Olumsuz sonuçlara neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz” - "Washington, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararıyla uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, ABD'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını eleştirerek "Olumsuz sonuçlara neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz. Washington, uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin başkanlık kararını imzalamasını gazetecilere değerlendirdi.

Söz konusu kararın Orta Doğu ve Suriye'de olumsuz etkilere neden olacağını belirten Peskov, "Olumsuz sonuçlara kesinlikle neden olacak bu kararı üzüntüyle karşılıyoruz." diye konuştu.

ABD'yi uluslararası hukuku çiğnemekle suçlayan Peskov, "Washington, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararıyla uluslararası hukuku çiğneyen yeni bir adım daha atmıştır. Bu anlamda da çok üzgünüz." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, temaslarda bulunmak üzere Moskova'yı ziyaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de bu konuyu istişare edeceğini söyledi.

Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında. İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını dün imzalamıştı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Memur-Sen’den Nisan ayı için "KPDK toplansın" çağrısıMemur-Sen’den Nisan ayı için "KPDK toplansın" çağrısı
Direksiyon başında uyuklayan sürücüleri uyandıracak sistemDireksiyon başında uyuklayan sürücüleri uyandıracak sistem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD golan israil Kremlin Rusya

En Çok Okunan Haberler

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Fetullah Gülen'in mesajı deşifre oldu: Onları meşgul edin!

Fetullah Gülen'in mesajı deşifre oldu: Onları meşgul edin!

Yaralı askerden kahreden haber geldi...

Yaralı askerden kahreden haber geldi...

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

Mardin'de silah ve tarihi eser operasyonu

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme

75 bin 260 yıl hapis isteniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.