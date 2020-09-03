Washington WHO’da Çalışan ABD’lileri Geri Çekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) çekilme kararının 6 Temmuz 2021 tarihinde resmen yürürlüğe gireceğini ve WHO’ya sağlanan kaynakların bu tarihten sonra diğer BM programlarına yönlendirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin WHO’ya yönelik eleştirileri yinelenerek, teşkilatın sadece Corona virüsü salgını değil son yıllardaki diğer sağlık krizlerinde de gerekli önlemleri alamadığı değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, “Buna ilaveten WHO, Çin Komünist Partisi’nden bağımsız olduğunu gösterme başta olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirmeyi reddetti” ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Başkan Trump ABD’nin bu teşkilattan çekilme kararını açıkladığında, daha güvenilir ve şeffaf ortaklar arayacağını açıkça dile getirmişti. Bu çekilme kararı fiilen 6 Temmuz 2021 tarihinde devreye girecek. Başkan’ın açıklamasından bu yana da ABD hükümeti daha önce WHO tarafından yürütülen faaliyetleri üzerine alacak ortaklar tespit etmek için çalışıyor” denildi.