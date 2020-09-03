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Washington WHO’da Çalışan ABD’lileri Geri Çekiyor

03.09.2020 20:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, WHO merkez binaları, bölgesel ve ülke ofislerinde geçici görevlendirilen Sağlık Bakanlığı yetkilileri geri çağrılacağı bildirildi

Washington WHO’da Çalışan ABD’lileri Geri Çekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) çekilme kararının 6 Temmuz 2021 tarihinde resmen yürürlüğe gireceğini ve WHO’ya sağlanan kaynakların bu tarihten sonra diğer BM programlarına yönlendirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin WHO’ya yönelik eleştirileri yinelenerek, teşkilatın sadece Corona virüsü salgını değil son yıllardaki diğer sağlık krizlerinde de gerekli önlemleri alamadığı değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, “Buna ilaveten WHO, Çin Komünist Partisi’nden bağımsız olduğunu gösterme başta olmak üzere acilen ihtiyaç duyulan reformları hayata geçirmeyi reddetti” ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Başkan Trump ABD’nin bu teşkilattan çekilme kararını açıkladığında, daha güvenilir ve şeffaf ortaklar arayacağını açıkça dile getirmişti. Bu çekilme kararı fiilen 6 Temmuz 2021 tarihinde devreye girecek. Başkan’ın açıklamasından bu yana da ABD hükümeti daha önce WHO tarafından yürütülen faaliyetleri üzerine alacak ortaklar tespit etmek için çalışıyor” denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

“Bugün ABD, WHO’dan çekilmemiz ve Amerikan kaynaklarının başka yerlere yönlendirilmesi hususunda yeni adımlar açıklıyor. Bu yeniden yönlendirme, 2020 mali yılında WHO için ayrılan katkıların kalan kısmının diğer BM harcamalarını kısmen karşılamada kullanılması için tekrar düzenlenmesini içeriyor. Bunun yanında ABD, 2021 yılı Temmuz ayına kadar WHO’yla olan temaslarının boyutunu düşürecek. Bu kapsamda, WHO merkez binaları, bölgesel ve ülke ofislerinde geçici görevlendirilen Sağlık Bakanlığı yetkilileri de geri çağrılacak ve bu uzmanlar başka görevlere atanacak. WHO’nun teknik toplantılarına ve etkinliklerine ABD’nin katılımı konusunda duruma göre karar verilecek.”

Başkan Donald Trump geçen Nisan ayında, Corona virüsü salgını döneminde “Çin güdümlü’’ davranmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne ABD’nin bütçe desteğini askıya almış, daha sonra örgüte yazdığı mektupta bir ay içinde bazı reformların gerçekleştirilmemesi halinde ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini başlatacağı tehdidinde bulunmuştu. Trump yönetimi Temmuz’da, Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini resmen başlatmış, kararla ilgili olarak ABD Kongresi’ne de bildirimde bulunulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Amerika yılda yaklaşık 500 milyon dolarla Dünya Sağlık Örgütü’ne en fazla katkıda bulunan ülke.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tüzüğünde üye ülkelerin çekilme sürecine ilişkin maddeler yer almıyor. Ancak Amerika’nın örgüte üye olmasının ardından 1948 yılında Kongre örgütten hangi koşullarda çekilebileceğini belirleyen ortak bir karar kabul etmişti. Buna göre üye ülkelerin çekilme niyetini örgüte bir yıl önce bildirmesi ve çekilmeden önce de örgüte yapılan ödemelerin tamamlanması gerekiyor.

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