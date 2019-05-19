Washington’da 19 Mayıs Etkinliği

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a giderek kurtuluş mücadelesini başlattığı günün 100’üncü yıldönümü Washington’da da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

‘Dünya Atabarı Oynuyor’ projesi kapsamında Türkiye’de 81 ilde ve dünya genelinde toplam 19 ülkede, 40’dan fazla kentte eş zamanlı olarak atabarı oynandı. Amerika’nın başkenti Washington da bu rekorun denendiği kentler arasındaydı.

Türkiye Halk Oyuncuları Birlik Platformu’nun girişimi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Türkiye başta olmak üzere toplam 19 ülkede gerçekleştirilen bu Guinness Dünya Rekoru denemesine Washington’dan da destek geldi. Atatürk’ün önderliğinde yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sonuçlanan kurtuluş mücadelesiyle ilgili farkındalığı dünya genelinde daha da yaymak amacıyla düzenlenen etkinlik Washington’da Freedom Plaza’da (Özgürlük Meydanı) gerçekleştirildi.

Türk-Amerikan Derneği Washington, DC, Bahçeşehir Üniversitesi ve Washington, DC merkezli Kardelen Halk Dansları Topluluğu’nun organize ettiği rekor denemesine hem Washington’da yaşayan Türkler hem de Türkiye dostu Amerikalılar katıldı.