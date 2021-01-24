Washington’da 200’e Yakın Ulusal Muhafız Virüse Yakalandı

Amerika’nın yeni başkanı Joe Biden’ın Yemin Töreni için devreye sokulan güvenlik önlemleri kapsamında başkent Washington’da görevlendirilen Ulusal Muhafızlar arasında 150 ila 200’ünün Corona virüsü testleri pozitif çıktı.

6 Ocak’ta eski başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırısının ardından başkent Washington’da daha önce görülmemiş düzeyde güvenlik önlemleri alındı.

Önlemler yeni Başkan Joe Biden’ın Yemin Töreni’nin düzenlendiği 20 Ocak’ta da devam etti. Federal hükümete bağlı 25 binden fazla Ulusal Muhafız da Washington’da görev başındaydı.

Kimliğini gizli tutan bir yetkilinin, Ulusal Muhafızlar arasında 200’e yakınının virüse yakalandığı yönündeki iddiasıyla ilgili olarak Ulusal Muhafız yönetiminden ayrıntılı açıklama gelmedi. Ancak kurumun açıklamasında, ABD Hastalıkları Kontrol ve Koruma Merkezleri’nin (CDC) kuralları kapsamında gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi.

Pandeminin en fazla etkilediği ülke konumundaki Amerika’da şu ana kadar 400 binin üzerinde virüs kaynaklı can kaybı yaşandı. Günlük ölümlerin son dönemlerde ortalama 4 bin olarak kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı ise 25 milyona yaklaşmış durumda.