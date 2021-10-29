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Washington’da 29 Ekim Resepsiyonu

29.10.2021 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıldönümü Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu’nda verilen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanısıra Türk ve Amerikan vatandaşları da katıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’nci yıldönümü Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu’nda verilen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona, çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin yanısıra Türk ve Amerikan vatandaşları da katıldı. Resepsiyon, İstiklal Marşı ve ve ABD Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel tehditlere karşı barış ve güvenlik odaklı adımlar attığını belirten Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Transatlantik güvenliğin günümüz koşullarına uygun olarak dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Türk-Amerikan ilişkilerinin uzun bir geçmişi olduğunu hatırlatan Büyükelçi Mercan, uluslararası sorunların çözümünde de iki ülkenin başarılı olacağına olan inancını dile getirdi. Türkiye ve Amerika’nın bugüne dek tüm dünyada barış, özgürlük ve demokrasi için birlikte çalıştığına dikkat çeken Mercan, uluslararası demokrasi, insan haklari ve hukukun üstünlügü gibi değerlerin ortak değerler olduğunu ifade etti. Mercan, “Türkiye ve ABD, tekrar tekrar uluslararası konularda işbirliği yaptıklarında büyük başarılar elde ettiklerini göstermiştir" diye konuştu.

İki ülke arasındaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiye ve Amerika’nın birlikte çalışabildiğini söyleyen Büyükelçi Mercan, bu durumun tehditlerin üstesinden gelinmesini sağladığını belirtti. Büyükelçi Mercan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim mesajını da okudu.

Resepsiyona katılan Maryland Eyalet Sekreteri John Wobensmith de Türkiye’de görev yaptığı yıllara atıfta bulunarak, iki ülke ilişkilerinin önemine değindi. Wobensmith, Büyükelçi Mercan’a, Maryland Eyalet Valisi Larry Hogan'ın Cumhuriyet’in 98’nci yılı için hazırladığı mektubu sundu.

Resepsiyonda, Türk müzisyen Çagdaş Soylar piyano resitali verdi.

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