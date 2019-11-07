Washington'da "ABD'nin İleriye Dönük Suriye Politikası" paneli

Coffey, konuşmasında, ABD'nin Suriye'deki iç savaşa ve bölgedeki çıkarlarına dair yapabileceği bir şey olmadığını savunarak "ABD'nin ilk hedefi kendi ve bölgedeki müttefiklerinin toprak bütünlüğünü ve vatanını korumak olmalıdır." ifadesini kullandı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA-DC) tarafından düzenlenen "ABD'nin İleriye Dönük Suriye Politikası" başlıklı panele, Heritage Vakfı Dış Politika Çalışmaları Direktörü Luke Coffey, Amerika Birleşik Devletleri Barış Enstitüsü Suriye Kıdemli Danışmanı Mona Yacoubian ve SETA DC Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı. Panelin oturum başkanlığını SETA DC'den Kadir Üstün yaptı.

WASHINGTON (AA) - Amerikalı dış politika uzmanı Luke Coffey, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve güvenlik birimlerinin Suriye'deki YPG/PKK terör örgütüyle karıştırıldığına dikkat çekerek "ABD olarak hangi grupları silahlandırdığımıza dair daha içerikli bilgiye sahip olmalıyız." dedi.

ABD'ye ana tehdit oluşturan ülkelerin Çin, Rusya ve İran olduğunu belirten Coffey, ABD'nin bu ülkelerle mücadele edebilmek için jeopolitik duruşunu ulusal güvenlik stratejisiyle uyumlu hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

- "Suriye zaten Rusya etkisi altındaydı"

Coffey, bu kapsamda Washington'un Ankara ile daha kapsamlı ve yakın ilişkiler geliştirmesi gerektiğine dikkat çekerek "Suriye'den çekilme kararı sıkça dile getirildiği gibi 'Orta Doğu'yu Rusya'ya teslim etmek' anlamına gelmiyor. Suriye zaten Rusya etkisi altında olan bir ülkeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Coffey, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin pazartesi günü yaptığı "PKK'nın Suriyeli Kürtler üzerinden meşruiyet kazanmaya çalıştığı ve YPG/PKK ile sorunlar yaşadıkları" yönündeki açıklamalarına da değindi.

Yönetim ve ideolojik açıdan IKBY ve Suriye'deki PYD/PKK'nın arasında büyük farklar olduğunu ifade eden Coffey, Washington'daki "Kürt" genellemesine tepki gösterdi.

Coffey, "Bizler tüm Kürtleri ve silahlı grupları tek parça olarak değerlendiriyoruz. YPG'nin, Marksist bir ideolojiye sahip olan PKK terör örgütünün bir kolu olduğu gizli bir şey değil. ABD olarak hangi grupları silahlandırdığımıza dair daha içerikli bilgiye sahip olmalıyız," dedi.