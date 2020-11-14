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Washington'da 'Amerika’da Böyle Bir Şey Nasıl Olur?' Sergisi

14.11.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Washington'da 'Amerika’da Böyle Bir Şey Nasıl Olur?' Sergisi

Amerika’nın başkentinde ‘Amerika’da Böyle Bir Şey Nasıl Olur?’ adlı özgün ve düşündürücü yeni bir sanat projesi hayat buldu. Washington’da, Corona virüsü nedeniyle kaç Amerikalı’nın yaşamını yitirdiğini hatırlatmak amacıyla 200 bin beyaz bayraktan oluşan bir sanat sergisi açıldı

Amerika’nın başkentinde ‘Amerika’da Böyle Bir Şey Nasıl Olur?’ adlı özgün ve düşündürücü yeni bir sanat projesi hayat buldu.

Washington’da, Corona virüsü nedeniyle kaç Amerikalı’nın yaşamını yitirdiğini hatırlatmak amacıyla 200 bin beyaz bayraktan oluşan bir sanat sergisi açıldı.

Maryland eyaletinde yaşayan sanatçı Suzanne Firstenberg, Corona virüsü vakalarıyla ilgili her bir rakamın bir insan hayatını temsil ettiğine dikkat çekmek istemiş.

Sanatçı Suzanne Firstenberg, “Ölenlerin sadece bir rakam olarak anılmasına izin veremezdim. Bu yüzden de Ağustos ayında, bir görsel sanatçı olarak insanlara bu büyük kitleyi nasıl gösterebileceğim üzerinde düşünmeye başladım. Bu trajedinin boyutunu herkesin anlamasını istedim” dedi.

Sanatçı Firstenberg projesi için yerel bir peyzaj firmasından yardım almış.

Ruppert Peyzaj şirketinden Kyle Meissner, “Suzanne bize ulaşıp bu harika fikrinden bahsettiğinde, Amerika’da Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirenleri bayraklarla temsil edecek bir sergi oluşturmanın önemli bir fırsat olduğunu düşündük” diye konuştu.

Serginin açılışına Corona salgınında yakınlarını kaybedenler de katıldı.

Pandemide yakınını kaybeden Amerikalılar’dan biri olan Branda Taylor, “Ricki’yi anmak için ve insanlara maske takmaları, mesafe kuralına uymaları ve ailelerimizi güvende tutmak için ne gerekiyorsa yapmaları için çağrıda bulunmak için bugün buradayız. Liderlerin adım atması gerekiyor. Siyasi liderler, iş dünyası liderleri, kısacası tabandan en yükseğe tüm liderlerin. Çünkü bu böyle devam edemez” dedi.

Sergideki bir panoda da değişen rakamlar görülüyor. Bu rakamlar, pandeminin başlangıcından bu yana Amerika’da yaşamını yitirenleri gösteriyor. Her gün bu acı tabloyu yansıtabilmek için sergiye yeni bayraklar eklenecek.

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