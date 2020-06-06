Washington'da Büyük Protesto Hazırlığı

ABD'de George Floyd protestoları 12'inci gününe girerken, başkent Washington'da Cumartesi günü çok daha büyük çaplı bir gösteri olması bekleniyor. Washington polisi, gün içerisinde kent merkezindeki birçok caddeyi trafiğe kapattı.

46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minneapolis’te polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi, ülke çapında protestolara neden oldu. Başkent de dahil olmak üzere birçok yerde göstericiler ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar düzenleyerek adalet talebiyle sokaklara döküldü.

Dünyaya da sıçrayan protestoların Amerika’da 12’inci gününde, başkent Washington’da Cumartesi günü onbinlerce kişinin katılımıyla, şu ana kadarki en geniş kitleli Floyd protestosunun düzenlenmesi bekleniyor.

Emniyet yetkilileri, sosyal medyada dolaşan gösteri çağrılarından, kişilerin ve sivil toplum kuruluşlarının paylaşımlarından yola çıkarak, Cumartesi günü başkentteki gösteriye onbinlerce kişinin katılacağını öngörüyor. Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham, “Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğin, kentte şu ana kadar gördüklerimizin en büyüğü olabileceği yönünde, halka açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler var” diyerek günün erken saatleri itibariyle kent merkezinde yolların trafiğe büyük oranda kapalı olacağını belirtti.