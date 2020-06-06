Washington'da Büyük Protesto Hazırlığı

ABD'de George Floyd protestoları 12'inci gününe girerken, başkent Washington'da Cumartesi günü çok daha büyük çaplı bir gösteri olması bekleniyor. Washington polisi, gün içerisinde kent merkezindeki birçok caddeyi trafiğe kapattı.
46 yaşındaki siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minneapolis’te polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi, ülke çapında protestolara neden oldu. Başkent de dahil olmak üzere birçok yerde göstericiler ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar düzenleyerek adalet talebiyle sokaklara döküldü.
Dünyaya da sıçrayan protestoların Amerika’da 12’inci gününde, başkent Washington’da Cumartesi günü onbinlerce kişinin katılımıyla, şu ana kadarki en geniş kitleli Floyd protestosunun düzenlenmesi bekleniyor.
Emniyet yetkilileri, sosyal medyada dolaşan gösteri çağrılarından, kişilerin ve sivil toplum kuruluşlarının paylaşımlarından yola çıkarak, Cumartesi günü başkentteki gösteriye onbinlerce kişinin katılacağını öngörüyor. Washington DC Emniyet Müdürü Peter Newsham, “Cumartesi günü düzenlenecek etkinliğin, kentte şu ana kadar gördüklerimizin en büyüğü olabileceği yönünde, halka açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler var” diyerek günün erken saatleri itibariyle kent merkezinde yolların trafiğe büyük oranda kapalı olacağını belirtti.
Cuma günü ülke genelinde başta başkent Washington olmak üzere, Atlanta, Los Angeles, Minneapolis, Miami, New York ve Denver olmak üzere protestolar devam etti.
Zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı ancak ağırlıklı olarak barışçı bir atmosferde düzenlenen protestolarda gerginlik, Floyd’u gözaltına alırken boynuna diziyle çöküp baskı uygulayarak öldüren polis memuru Derek Chauvin ve görevdeki diğer üç polisin tutuklanarak ceza taleplerinin arttırılmasıyla beraber kısmen azaldı.
Protestolardaki çağrılara yanıt gelmeye başladı
Polisin bazı yerlerde göstericilere biber gazı, plastik mermi ve diğer sert müdahale yöntemleriyle karşılık vermesi de tepkilere yol açtı.
Denver’da bir federal mahkemede, emniyet güçlerinin süregelen Floyd protestolarında biber gazı, plastik mermi ve flaş bombası gibi diğer zarar verme oranı yüksek müdahale araçlarını kullanmayı bırakmaları kararı verildi. Hakim Brooke Jackson’ın karar metninde, “Bunlar barışçı göstericiler, gazeteciler ve sağlık çalışanları ve protestoların bastırılmasında değil, isyanların bastırılmasında kullanılması gereken aşırı taktiklerin hedefi oldular” ifadeleri yer aldı.
Floyd’un öldürüldüğü Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde de Demokrat Partili yerel yönetim polisin gözaltı sırasında boyun üzerinde diz çökme ve boğucu yakalama gibi taktiklerin yasaklanması yönünde bir yasa tasarısını onayladı.
California valisi Gavin Newsom da eyaletteki polis eğitimi programlarından, polis memuru Chauvin’in Floyd üzerinde uyguladığı taktik ve benzeri öldürücü yöntemlerin çıkarılacağını açıkladı.
“Sayın Floyd’un öldürülmesi kırılma noktası oldu. İnsanlar ‘artık yeter’ diyor” şeklinde konuşan New York Valisi Andrew Cuomo da öldürücü etkisi olan taktiklerin yasaklanması ya da polislerin disiplin kayıtlarının halka açık bir şekilde paylaşılması gibi, gerekli reformlara her yerde geçilmesi gerektiğini vurguladı.