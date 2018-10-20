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Washington’da Cemal Kaşıkçı Protestoları

20.10.2018 00:56 | Son Güncelleme

Washington’da bir grup, sırayla Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde sırayla toplanarak, Amerikan yönetimine Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tuttukları Suudi Arabistan’a yaptırım uygulama çağrısında bulundu

Washington’da Cemal Kaşıkçı Protestoları

Washington’da bir grup, sırayla Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçiliği önünde sırayla toplanarak, Amerikan yönetimine Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tuttukları Suudi Arabistan’a yaptırım uygulama çağrısında bulundu.

Codepink adlı sivil toplum kuruluşunun organizasyonuyla bir araya gelen grup, önce Beyaz Saray önünde eylem düzenledi, daha sonra da Dışişleri Bakanlığı binası önüne yürüdü.

Grup bakanlık yetkililerine üzerinde binlerce kişinin imzası bulunan ve Başkan Donald Trump yönetimini Suudi yönetimine karşı eyleme geçmeye çalışan bir dilekçe verdi.

Grup, ilk başta bakanlıktan kimsenin dilekçeyi almak için gelmemesine yoğun tepki gösterdi. Eylemcilerin yoğun ısrarları ve oturma eyleminin ardından en sonunda bakanlığın halkla ilişkiler dairesinden bir yetkili gelerek mektubu teslim aldı. Eylem sırasında bakanlık önünde yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Dilekçede, “Gazetecileri öldüren, içeride korkunç insan hakları ihlalleri işleyen ve Yemen’de her gün sivilleri bombalayan hiçbir ülke, ABD’den özel statü ve dostluk görmemeli. Yanıtlar talep etmeli ve Suudi Arabistan’a hesap sormalısınız” ifadesi yer alırken, Suudi yönetimine Kaşıkçı olayında parmağı olduğunun tespit edilmesi halinde yaptırım uygulanması isteniyor.

Eylemde Başkan Donald Trump Cemal Kaşıkçı’nın muhtemelen ölümüyle yaşanan trajediyi hafife almakla eleştirilirken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya da Riyad’ı ziyareti sırasında Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’la samimi görüntüler verdiği gerekçesiyle tepki gösterildi.

Protestocular, Trump yönetimine Suudi Arabistan’a silah satışlarını iptal etmesi ve yasaklaması, Kaşıkçı olayına karışanlara, Suudi üst yönetimindekiler dahil yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray önündeki eylemde Kaşıkçı’nın Washington Post için kaleme aldığı son yazı sergilendi ve yazıdan bazı kesitler okundu. Eylemciler ellerinde Kaşıkçı’nın maskelerini taşırken, “Cemal Kaşıkçı nerede?”, “Suudiler’e yaptırım”, “Muhammed Bin Selman bir katil”, “Suudiler’e silah vermeyin”, “ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini kesin”, “Gazeteci öldürmek bir suçtur, Muhammed Bin Selman hapse girmeli”, “Kaşıkçı için adalet” şeklinde sloganlar attı ve pankartlar açtılar.

Eylemcilerden biri, elleri kanlı ve elinde testereli Muhammed Bin Selman kostümü giyerken, bir diğeri de üzerinde “benim otellerimde kalıyorsunuz, o zaman size silah satacağız” yazılı Başkan Donald Trump kostümü giydi. Bin Selman ve Trump kostümlü iki eylemci rol icabı oldukça samimi pozlar verdi.

Eyleme Amerikan ordusundan emekli albay ve 16 yıl da diplomat olarak görev yapan, Irak savaşına tepki göstererek 2003’te istifa eden Ann Wright da katıldı. Wright konuşmasında, Amerika’nın Suudi yönetimine karşı tavır koyması gerektiğini vurguladı. Wright, Trump yönetimine, “insan hakları ihlalleri işleyen, sivilleri bombalayan” bir ülkeyle iş yapmaması, ilişkileri kesmesi çağrısında bulundu.

“Amerikan silah şirketlerinin elde ettiği karlar, hükümetlerin suç eylemlerinin hesabının sorulmasının taşıdığı önemin üzerine geçemez” diyen Wright, “Amerikan silah üreticilerini korurken, insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalma” tavrının Amerikan dış politikasında yıllarca iz bırakacak sorunlara neden olacağını söyledi.

Eylemi düzenleyen Codepink’in kurucusu Medea Benjamin de, “Pompeo’nun katillerle içli dışlı görünmesi rezilce bir durum. Bunun yerine Pompeo, Başkan Trump’la birlikte, bu barbarca eyleme öfkelerini dile getirmeli ve gerekli karşılıkları hayata geçirmeli” açıklamasında bulundu. Benjamin, Amerika'nın İran'a gösterdiği sert tavrı, çıkar hesaplarına girmeden gerektiğinde Suudi Arabistan gibi müttefiklerine de gösterebilmesi gerektiğini belirtti.

Grup Dışişleri Bakanlığı’nda dilekçelerinin teslim alınmasının ardından Suudi Arabistan’ın elçiliğinin önünde de kısa bir eylem düzenledi ve ardından olaysız dağıldı.

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