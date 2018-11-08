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Washington'da "Cemal Kaşıkçı Yolu" için imza kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 22:50 | Son Güncelleme

ABD'de Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın isminin "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlatıldı - Kampanyayı başlatan akademisyenler Michael Werz ve Gary Schmitt: - "Amacımız basit, Suudi Arabistan elçiliğinin önündeki caddeyi 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olarak yeniden adlandırmak”

ABD'de iki ayrı düşünce kuruluşundan iki akademisyen, Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın isminin, "Cemal Kaşıkçı Yolu" olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı.

Düşünce kuruluşu Center for American Progress’den Michael Werz ve American Enterprise Institute’den Gary Schmitt, "change.org" internet sitesinde açtıkları "Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği caddesi 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olarak değiştirilsin" adlı dilekçe ile imza toplamaya başladı.

Werz ve Schmitt, yaptıkları açıklamada, bu kampanya ile "Suudi yetkililere bu tür davranışlarının tamamen kabul edilemez olduğunu hatırlatmak istediklerini" söyledi.

- "Bu cinayet, Amerikan basın özgürlüğü ilkesine katıksız bir saldırıdır"

Büyükelçilikteki Suudi yetkililerin her gün "Cemal Kaşıkçı Yolu"ndan işe gidip gelmesini istediklerini belirten Werz ve Schmitt, böylece Suudi ve Amerikan hükümetine mesaj verileceğini dile getirdi.

Werz ve Schmitt, "Büyük bir Amerikan gazetesiyle ilişkili bir gazeteci, yazıları, mevcut Suudi liderliğini rahatsız ettiği için katledildi. Bu cinayet, Amerikan basın özgürlüğü ilkesine katıksız bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Sokağın isminin değiştirilmesinin Washington’ın Suudi Arabistan siyasetinde büyük bir değişikliğe neden olmayacağının farkında olduklarını vurgulayan Werz ve Schmitt, bu adımla Suudi hükümetine haddi aştıklarını göstermek ve ABD hükümetine ise otokratik devletlere ödün verilmemesi gerektiğini hatırlatmak istediklerini aktardı.

Washington’daki siyasi tartışmalarda farklı düşündükleri halde bu konuda ortak ilkeler için bir araya geldiklerine dikkat çeken iki akademisyen, “Amacımız basit, Suudi Arabistan elçiliğinin önündeki caddeyi 'Cemal Kaşıkçı Yolu' olarak yeniden adlandırmak. Bu yapılması gereken en doğru şeydir." değerlendirmesini yaptı.

5 bin imzanın hedeflendiği kampanyada, kısa sürede yaklaşık 2 bin 550 imzaya ulaşıldı.

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American Enterprise Institute Cemal Kaşıkçı Yolu Center for American Progress change.org Gary Schmitt Michael Werz The Hill Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği

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