Washington'da 'Dizlerinizi Boynumuzdan Çekin' sloganlı ırkçılık karşıtı yürüyüşe binlerce kişi katıldı

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi ırkçılık karşıtı yürüyüşe katılırken, gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un kız kardeşi protestoculara seslenip "George'un mirası siz olun" dedi.

Bridgett Floyd, "Ağabeyimin sesi bugün duyulamıyor. Bizim o ses olmamız lazım. Bizim değişim olmamız lazım" diye konuştu.

ABD'de ırkçı ayrımcılığın yasaklanması konusunda önemli adımlardan biri olarak kabul edilen Medeni Haklar Yasası'nı anmak için düzenlenen etkinliğe, Floyd'un ailesinin yanı sıra polis tarafından öldürülen çok sayıda siyah Amerikalının da ailesi katıldı.

Konuşmacılar ırksal adalet talebinde bulunup halka oy kullanmaları çağrısı yaptı.

Yürüyüşe verilen ad, polisin gözaltına alırken dizlerini George Floyd'un boynuna bastırması ve Floyd'un da nefes alamadığını söylediği olaya atıf yapıyor: 'Bağlılık Yürüyüşü: Dizlerinizi Boynumuzdan Çekin'.

Farklı kuşak eylemcilerin bir araya geldiği yürüyüşte polis güçlerinde reforma gidilmesi çağrısı ve Kasım ayındaki seçimlerde sandığa gidilmesi çağrısı yapıldı.