Washington'da Evde Kalma Uygulaması Cuma Günü Kaldırılıyor

Kent sakinlerinin sosyal mesafe kurallarını uygulaması ve işyerlerinde yüz maskesi takması da normalleşmenin yeni kuralları arasında yer alıyor. 10’dan fazla kişinin toplanması hala yasak. Kentte 24 Temmuz’a kadar özel etkinliklere de izin verilmeyecek.

Washington Post gazetesine göre başkentte normalleşmenin ilk aşamasında önce restoran ve barların açık hava kısımları açılacak. Kuaför ve güzellik salonları randevu üzerinden çalışacak ve bu mekanlarda beklemeye izin verilmeyecek. Zaruri olmayan perakende mağazaları, satışlarına mağaza dışında açık havada başlayabilecek. Parklar, tenis sahaları, köpek parkları ve açık alanlar açılabilecek, ancak halka açık havuzlar, çocuk oyun parkları ve dinlenme alanları kapalı kalmaya devam edecek. Fiziksel temas içeren sporlarda da yasaklar sürecek.

Başkent Washington’un belediye başkanı Muriel E. Bowser, ‘‘evde kalma’’ önlemlerinin Cuma günü kaldırılacağını açıkladı. Bowser, bunun gerekçesi olarak virüsün yayılma hızındaki düşüşü ve hastanelerin hazırlıklı olma durumunda kaydedilen gelişmeyi gösterdi.

Bowser, ‘‘Ben buna ‘evde kalma talimatının hafif hali’ diyorum. Bu, evde kalma talimatının kaldırıldığı ve bazı faaliyetlere geri dönebileceğimiz anlamına geliyor, ancak bunları minimum seviyede tutacağız’’ diye konuştu.

Spor salonları, saunalar, giysi mağazaları, nargile barlar ve çiçekçilerin ise müşteri kabul etme yasağı devam ediyor.

Virüsün hala şehirde olduğunu söyleyen Bowser, ‘‘Kimin Covid-19 taşıdığı, kimin virüse maruz kaldığı konularına yoğunlaşmaya devam etmeliyiz. Bu kişilerin izole edildiklerinden emin olmalıyız ki virüsün şehrimizde yayılmasını engelleyelim’’ dedi.

Başkent ile komşu Maryland ve Virginia eyaletlerinde Çarşamba günü açıklanan toplam vaka sayısı; 48 bin 423’ü Maryland’de, 40 bin 249’u Virginia’da, 8.406’sı ise başkentte olmak üzere, toplam 97 bin 78’di. Maryland’de şu ana kadar virüsle bağlantılı ölümlerin sayısı 2.392, Virginia’da 1.281 ve başkent Washington’da 455 olarak açıklandı. Bu iki eyalet ve başkentteki toplam ölü sayısıysa 4.118.

