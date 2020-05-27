HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Washington'da Evde Kalma Uygulaması Cuma Günü Kaldırılıyor

Washington'da Evde Kalma Uygulaması Cuma Günü Kaldırılıyor

27.05.2020 20:48 | Son Güncelleme

Başkent Washington’un belediye başkanı Muriel E. Bowser, ‘‘evde kalma’’ önlemlerinin Cuma günü kaldırılacağını açıkladı. Bowser, bunun gerekçesi olarak virüsün yayılma hızındaki düşüşü ve hastanelerin hazırlıklı olma durumunda kaydedilen gelişmeyi gösterdi.

Washington'da Evde Kalma Uygulaması Cuma Günü Kaldırılıyor

Başkent Washington’un belediye başkanı Muriel E. Bowser, ‘‘evde kalma’’ önlemlerinin Cuma günü kaldırılacağını açıkladı. Bowser, bunun gerekçesi olarak virüsün yayılma hızındaki düşüşü ve hastanelerin hazırlıklı olma durumunda kaydedilen gelişmeyi gösterdi.

Washington Post gazetesine göre başkentte normalleşmenin ilk aşamasında önce restoran ve barların açık hava kısımları açılacak. Kuaför ve güzellik salonları randevu üzerinden çalışacak ve bu mekanlarda beklemeye izin verilmeyecek. Zaruri olmayan perakende mağazaları, satışlarına mağaza dışında açık havada başlayabilecek. Parklar, tenis sahaları, köpek parkları ve açık alanlar açılabilecek, ancak halka açık havuzlar, çocuk oyun parkları ve dinlenme alanları kapalı kalmaya devam edecek. Fiziksel temas içeren sporlarda da yasaklar sürecek.

Belediye Başkanı’nın talimatnamesi Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Kent sakinlerinin sosyal mesafe kurallarını uygulaması ve işyerlerinde yüz maskesi takması da normalleşmenin yeni kuralları arasında yer alıyor. 10’dan fazla kişinin toplanması hala yasak. Kentte 24 Temmuz’a kadar özel etkinliklere de izin verilmeyecek.

Bowser, ‘‘Ben buna ‘evde kalma talimatının hafif hali’ diyorum. Bu, evde kalma talimatının kaldırıldığı ve bazı faaliyetlere geri dönebileceğimiz anlamına geliyor, ancak bunları minimum seviyede tutacağız’’ diye konuştu.

Spor salonları, saunalar, giysi mağazaları, nargile barlar ve çiçekçilerin ise müşteri kabul etme yasağı devam ediyor.

Virüsün hala şehirde olduğunu söyleyen Bowser, ‘‘Kimin Covid-19 taşıdığı, kimin virüse maruz kaldığı konularına yoğunlaşmaya devam etmeliyiz. Bu kişilerin izole edildiklerinden emin olmalıyız ki virüsün şehrimizde yayılmasını engelleyelim’’ dedi.

Başkent ile komşu Maryland ve Virginia eyaletlerinde Çarşamba günü açıklanan toplam vaka sayısı; 48 bin 423’ü Maryland’de, 40 bin 249’u Virginia’da, 8.406’sı ise başkentte olmak üzere, toplam 97 bin 78’di. Maryland’de şu ana kadar virüsle bağlantılı ölümlerin sayısı 2.392, Virginia’da 1.281 ve başkent Washington’da 455 olarak açıklandı. Bu iki eyalet ve başkentteki toplam ölü sayısıysa 4.118.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözlerMerkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Akın ediyorlar... Gitmek isteyenler kuyruk oluşturdu

Kamuda mesai saatlerine düzenleme!

Kamuda mesai saatlerine düzenleme!

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

DNA sonucunda büyük şok! Belediye Başkanı sahip çıktı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Kritik kararların alınması bekleniyor!

Kritik kararların alınması bekleniyor!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

Pakistan’da düşen uçağın pilotu 3 uyarıyı dikkate almamış

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Atmosferdeki patlama Suriye'deki 13 bin yıllık köyü yok etti

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
Fransa'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı

Fransa'da silahlı saldırı! 3 ölü, 1 yaralı

Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısını Afrika'da denemeyi planlıyor

Koronavirüs aşısını Afrika'da deneyecekler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 596'ya yükseldi

Fransa'da can kaybı 28 bin 596'ya yükseldi

Merkel'den kritik koronavirüs uyarısı: Hala başındayız

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye

ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye

ABD ve Rus askerleri arasında ilginç olay! Suriye'de bir ilk yaşandı

ABD ve Rus askerleri arasında ilginç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.