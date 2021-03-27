Washington’da “Ever Given”a yardım hazırlığı

Geminin kurtarılması için Ankara’dan da yardım teklifi geldi.ABD, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan “Ever Given” adlı konteyner gemisinin kurtarma çalışmalarına katılmayı düşündüklerini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, birçok ülkenin sahip olmadığı donanım ve kapasiteye sahip olduklarını belirterek, "Yardımcı olup olamayacağımıza bakacağız" diye konuştu. Hükümetten bir kaynak ise Kanala doğru yola çıkmaya hazır olan ABD Donanması’ndan bir uzman kurtarma ekibinin yerel otoritelerin onayını beklediğini aktardı.

Kanalın işletmesinden sorumlu Süveyş Kanalı Otoritesi (SCA), Washington’ın yardım açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Türkiye’nin de yardım göndermeye hazır olduğunu belirten SCA, gemilerin kurtarılmasına yönelik bu tür operasyonların rüzgârın yönü ve gelgitler dahil birçok destekleyici faktörün varlığına bağlı olduğunu, bunun da karmaşık bir teknik süreç anlamına geldiğini belirtti.

Karaya oturan geminin teknik yönetiminden sorumlu Bernhard Schulte Shipmanagement pazar gününe kadar geminin kurtartılma çalışmaları için iki çekicinin daha geleceğini teyit etti.