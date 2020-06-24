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Washington’da Eylemciler Otoyol Kapattı

24.06.2020 04:02 | Son Güncelleme

ABD’nin başkenti Washington’da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Eylemciler, Washington’ı diğer eyaletlere bağlayan ana yollardan biri olan 395 numaralı otoyolu 8 dakika 46 saniye süreyle trafiğe kapattı

Washington’da Eylemciler Otoyol Kapattı

ABD’nin başkenti Washington’da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

Gün içinde önce Beyaz Saray önünde toplanan eylemciler, daha sonra sloganlar atarak başkent caddelerinde yürüyüşe geçti. Eylemciler, Washington’ı diğer eyaletlere bağlayan ana yollardan biri olan 395 numaralı otoyolu 8 dakika 46 saniye süreyle trafiğe kapattı.

Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd, beyaz bir polis memuru tarafından boğazına 8 dakika 46 saniye süreyle bastırılarak nefes kalması sonucu hayatını kaybetmiş, bu olayın ardından ülke geneline yayılan protestolar patlak vermişti. Protestolar birçok kentte hala devam ederken, son haftalarda protestocular ABD’de İç Savaş döneminde köleliği savunan güney eyaletlerinin oluşturduğu ‘’Konfederasyon’’a ait heykelleri hedef alıyor.

Otoyolu kapatan eylemciler de Floyd’in can verdiği sırada yerde yatmasına atfen, otoyol üzerinde yere uzandı ve bu esnada polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahları isimleriyle andı. Eylemciler, siyahlara karşı uygulanan ayrımcılığa son verilmesi ve adalet çağrısında bulundu.

Yürüyüş sırasında trafikteki bazı araç sürücüleri ve etraftaki bazı kişilerin de eylemcilere destek verdiği görüldü.

Pazartesi gecesi de başkentteki gösteriler sırasında eylemciler eski başkanlardan Andrew Jackson’ın heykelini devirmeye çalışmıştı. Eylemciler ayrıca, St. John’s Kilisesi’nin önündeki alanda çadır ve barikatlar kurarak ‘’özerk bölge’’ ilan etmeye çalışmıştı ancak polis Salı sabahı çadırları sökerek bu eyleme de izin vermedi.

Salı akşamı polisin Beyaz Saray önündeki güvenliği arttırdığı ve Lafayette Meydanı önündeki kordonu genişlettiği gözlendi. İsmi Washington Belediye Başkanı tarafından ‘’Black Lives Matter Plaza’’ (Siyahların Hayatı Önemlidir) olarak değiştirilen caddenin Beyaz Saray’a yakın kısmına kimsenin girmesine izin verilmedi.

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