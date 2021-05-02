"Washington'da İnsanlar Erdoğan'dan Bıktı"

Türkiye, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününde bu yılda uluslararası gazetecilik örgütlerinin kara listesinden çıkamadı.

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) kuruluşunun her yıl hazırladığı basın özgürlüğü sıralamasında 154. sırada. Freedom House’a göre basın özgürlüğünün olmadığı ülke Türkiye. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) son raporuna göre Çin’den sonra en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke. Yazar Birliği PEN Amerika’nın son raporuna göre en fazla aydının hapiste olduğu ilk üç ülke arasında.

92 yaşındaki ünlü Amerikalı filozof Prof. Dr. Noam Chomsky ve Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Direktörü David Phillips VOA Türkçe’ye Türkiye’deki basın özgürlüğü konusundaki düşüncelerini aktardı.

Chomsky: ”Türkiye çok ciddi tehlike altında”

2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Güneydoğu'da yaşananları yerinde izlemesi için Türkiye’ye davet edilen Chomsky, “Türkiye'ye gitmeye karar verirsem bu onun davetiyle olmayacak” diye yanıtlamıştı.

Chomsky, Türkiye’de halk üzerinde baskıların her geçen gün daha da arttığını belirterek, ”Gittikçe daha da otoriter bir hal alan Erdoğan rejiminin Türk toplumu üzerindeki boğucu hakimiyeti genişledikçe özgürlüklerde kısıtlanıyor. Basın özgürlüğüne yönelik baskılar artıyor. Türkiye, basın özgürlükleri konusunda çok ciddi bir tehlike altında. Sınır Tanımayan Gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye’nin sıralamasına bakın Türkiye’deki basın özgürlüğünün nerede olduğunu görürsünüz” dedi.