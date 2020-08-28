Washington'da Irkçılık Karşıtı Yürüyüş

Wisconsin’de siyah Amerikalı Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasına tepki olarak düzenlenen protestolar devam ederken, başkent Washington’da da geniş katılımlı bir anma ve yürüyüş planlandı. Yürüyüş yerel saatle sabah 11.00’de (TSİ 18.00) başlayacak.

Siyah lider Martin Luther King’in 1963 yılında tarihi “Bir hayalim var” konuşmasını yaptığı Washington’daki Lincoln Anıtı’nda düzenlenecek anma töreni ve ırkçılık karşıtı yürüyüşe binlerce kişinin katılması bekleniyor.

King’in oğullarından Martin Luther King III, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, “Ülkemizde farklı bir bilinç ve farklı bir iklim yaratmamız gerekiyor. Ancak bu, harekete geçmezsek olmayacak” dedi.

Bugünkü yürüyüşü düzenlenen medeni haklar kuruluşu Ulusal Eylem Ağı’nın (National Action Network) yönetimindeki King III ve Rahip Al Sharpton, eylemin amacının federal polis yasalarında acil reform gerektiğini vurgulamak ve ırkçı şiddete itiraz etmek olduğunu söyledi. Aktivistler yürüyüşte ayrıca Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde seçmen haklarının korunması çağrısında da bulunacak.