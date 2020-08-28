Washington'da Irkçılık Karşıtı Yürüyüş

Wisconsin’de siyah Amerikalı Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasına tepki olarak düzenlenen protestolar devam ederken, başkent Washington’da da geniş katılımlı bir anma ve yürüyüş planlandı. Yürüyüş yerel saatle sabah 11.00’de (TSİ 18.00) başlayacak.
Siyah lider Martin Luther King’in 1963 yılında tarihi “Bir hayalim var” konuşmasını yaptığı Washington’daki Lincoln Anıtı’nda düzenlenecek anma töreni ve ırkçılık karşıtı yürüyüşe binlerce kişinin katılması bekleniyor.
King’in oğullarından Martin Luther King III, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada, “Ülkemizde farklı bir bilinç ve farklı bir iklim yaratmamız gerekiyor. Ancak bu, harekete geçmezsek olmayacak” dedi.
Bugünkü yürüyüşü düzenlenen medeni haklar kuruluşu Ulusal Eylem Ağı’nın (National Action Network) yönetimindeki King III ve Rahip Al Sharpton, eylemin amacının federal polis yasalarında acil reform gerektiğini vurgulamak ve ırkçı şiddete itiraz etmek olduğunu söyledi. Aktivistler yürüyüşte ayrıca Kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerinde seçmen haklarının korunması çağrısında da bulunacak.
Özellikle polis yasalarında reform çağrısına desteği arttırabilmek için yürüyüşe, polis şiddetine maruz kalanların aileleri de katılıyor. Ulusal Eylem Ağı yetkilisi Sharpton, Mayıs ayında Minneapolis’te polis nezaretinde yaşamını yitiren ve ölümünün ardından büyük protestoların başgösterdiği siyah Amerikalı George Floyd’un yanı sıra Breonna Taylor, Rayshard Brooks, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Eric Garner gibi polis şiddeti kurbanlarının ailelerine biraraya gelerek yürüyüşe destek vermeleri için çağrıda bulundu.
Pazar günü polis tarafından Kenosha, Wisconsin’de vurularak ağır yaralanan 29 yaşından Jacob Blake’in ailesi de Sharpton’ın çağrıya dahil ettiği aileler arasında.
Başkentteki gösteride katılımcıların, önde gelen hak savunucularının konuşmalarının ardından Martin Luther King Jr. anıtına yürümesi bekleniyor.
Öte yandan, Corona virüsü pandemisi nedeniyle kentte kısıtlamalar devam ederken, Ulusal Eylem Ağı yetkilileri Güney Carolina, Florida ve Nevada dahil çeşitli eyaletlerde de yürüyüş organize ediyor.
Floyd gösterilerinin ardından Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu, Temsilciler Meclisi’nde polis yasasında reform için yeni bir yasa tasarısı onaylandı. Onaylanan reforma polisin öldürücü müdahalede bulunmasının engellenmesi ve şiddete başvuran polis memurlarının dokunulmazlıklarının kaldırılması da dahil.
Temmuz ayında da, Demokrat senatörler oy kullanma hakkıyla ilgili 1965 yılında onaylanan ancak 2013 yılında Anayasa Mahkemesi kararıyla yürürlükten kaldırılan, tarihi Seçme Hakkı Yasası’ndaki bir maddenin de yeniden yasaya dahil edilmesi için harekete geçti. Sözkonusu madde uyarınca, seçmenlere karşı eşitsizlik ve baskı politikaları tespit edilen eyaletlerin federal denetime tabi tutulması gerekiyor.
Her iki yeni yasa tasarısı da Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’da henüz gündeme alınmadı.