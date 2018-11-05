HABER

Washington’da ‘Karavan’ Anlaşmazlığı

05.11.2018 22:29 | Son Güncelleme

Trump yönetimi Orta Amerika ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçarak ABD sınırına gelmekte olan göçmenleri barındırmak için Amerikan ordusunun barınaklar yapma seçeneğini Savunma Bakanlığı Pentagon’la görüştü ancak bu düşünce Pentagon’un şüpheler belirtmesi üzerine rafa kaldırıldı

Washington’da ‘Karavan’ Anlaşmazlığı

Trump yönetimi Orta Amerika ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçarak ABD sınırına gelmekte olan göçmenleri barındırmak için Amerikan ordusunun barınaklar yapma seçeneğini Savunma Bakanlığı Pentagon’la görüştü ancak bu düşünce Pentagon’un şüpheler belirtmesi üzerine rafa kaldırıldı.

Bu son gelişme, yönetim içinde sınıra yaklaşmakta olan yasa dışı göçmenlerle ilgili alınacak önlemler dahilinde askeri kaynakların kullanılması konusundaki gerilimi ortaya koymuş oldu

Geçen hafta Pentagon, 7 binden fazla askerin Orta Amerika ülkelerinden gelmekte olanlar nedeniyle Meksika sınırına gönderileceğini açıklamıştı.

Pentagon geçen ay İç Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen, yakalanan göçmenler için barınakların oluşturulması isteğini geri çevirmişti.

Pentagon böylece, görevinin sadece Amerika hükümeti personeline sınırda yardımcı olmak olduğunu vurgulamış oldu.

Trump, daha sonra mültecilik başvuraları için sınırda çadırlar kurmayı planladığını belirtmişti.

Trump, Fox News’a yaptığı açıklamada, “Çadırlar yapacağız. Çok güzel olacaklar. Göçmenler orda bekleyecekler ve sığınma hakkı alamazlarsa dışarı çıkacaklar” demişti.

Amerikalı yetkililer Pazartesi itibarıyla sınır yakınlarında 4 bin 800 askerin görev yaptığını belirtti.

Trump’ın Orta Amerika’dan gelen göçmenler karşısında sınıra asker gönderme kararı sert eleştirilere neden olmuş, Amerikan ordusunun kaynaklarının gerekesiz yere kullanıldığı yönünde eleştiriler dile getirilmişti.

Trump’ın çabaları seçimlerde yarışan Cumhuriyetçi adaylar tarafından benimsenmiş durumda. Seçimlerde yasa dışı göçmenlik en önemli konu. Yönetim, Orta Amerika ülkelerinden gelenleri taşıyan karavanların yaklaşmasıyla sınır güvenliğini arttırması gerektiğini belirtiyor.

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Pakistan'da yüzlerce radikal İslamcı gözaltına alındıPakistan'da yüzlerce radikal İslamcı gözaltına alındı
Operasyon yürüten Suudi koalisyon Yemen'de ateşkese hazırOperasyon yürüten Suudi koalisyon Yemen'de ateşkese hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

ABD, İran'a yaptırımların detaylarını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

ABD ile İran arasındaki yaptırım krizi tırmanıyor

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.