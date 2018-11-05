Washington’da ‘Karavan’ Anlaşmazlığı

Trump yönetimi Orta Amerika ülkelerindeki şiddet ve yoksulluktan kaçarak ABD sınırına gelmekte olan göçmenleri barındırmak için Amerikan ordusunun barınaklar yapma seçeneğini Savunma Bakanlığı Pentagon’la görüştü ancak bu düşünce Pentagon’un şüpheler belirtmesi üzerine rafa kaldırıldı.

Bu son gelişme, yönetim içinde sınıra yaklaşmakta olan yasa dışı göçmenlerle ilgili alınacak önlemler dahilinde askeri kaynakların kullanılması konusundaki gerilimi ortaya koymuş oldu

Geçen hafta Pentagon, 7 binden fazla askerin Orta Amerika ülkelerinden gelmekte olanlar nedeniyle Meksika sınırına gönderileceğini açıklamıştı.

Pentagon geçen ay İç Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen, yakalanan göçmenler için barınakların oluşturulması isteğini geri çevirmişti.

Pentagon böylece, görevinin sadece Amerika hükümeti personeline sınırda yardımcı olmak olduğunu vurgulamış oldu.

Trump, daha sonra mültecilik başvuraları için sınırda çadırlar kurmayı planladığını belirtmişti.

Trump, Fox News’a yaptığı açıklamada, “Çadırlar yapacağız. Çok güzel olacaklar. Göçmenler orda bekleyecekler ve sığınma hakkı alamazlarsa dışarı çıkacaklar” demişti.